Más de un centenar de vecinos de Moraleda (Granada) pide justicia tras la muerte de un vecino que pudo ser apalizado

GRANADA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas han participado este lunes en una concentración en Moraleda de Zafayona para pedir justicia tras la muerte de un vecino de 70 años de este municipio del Poniente de Granada en el hospital tras resultar herido de gravedad en el transcurso de lo que sospechan que pudo ser una paliza que habría recibido el pasado 23 de agosto.

Fuentes cercanas al caso consultadas por Europa Press han indicado que, aunque él habría señalado cuando ocurrieron los hechos que las heridas se habían debido a una caída por una escalera, en el municipio, de unos 3.000 habitantes, muchos no creen que fuera esa la causa, y de ahí los llamamientos vecinales para que la investigación abierta arroje luz sobre lo sucedido, y la convocatoria de la movilización de este lunes.

Una semana después de los hechos falleció en el hospital, han concretado estas mismas fuentes, que han apuntado que la Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación, que aún está pendiente de que se completen los estudios forenses.