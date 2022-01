Más de un centenar de vehículos marcha durante dos horas entre Espiel (Córdoba) y Azuaga (Badajoz) para reclamar la A-81

CÓRDOBA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos horas, desde que salieron de Espiel (Córdoba), es el tiempo que han empleado este viernes más de un centenar de vehículos en recorrer, por la actual N-432, los 72 kilómetros que separan dicha localidad de Azuaga (Badajoz), tomando así parte en la denominada III Marcha Lenta, convocada por la Plataforma Ciudadana A-81 para reclamar la conversión de la citada carretera nacional en la autovía A-81.

Así lo ha confirmado, en declaraciones a Europa Press, el portavoz de la plataforma en la provincia cordobesa, Clemente Molina, quien ha precisado que, a unos 45 kilómetros por hora de velocidad, otra caravana de vehículos, de similar tamaño a la cordobesa, ha llegado también a Azuaga, en este caso procedente de Zafra (Badajoz), evidenciando así que ambas provincias están unidas en la reivindicación de la A-81.

La demanda que hace la plataforma, en la parte cordobesa en defensa de los intereses de los habitantes de las comarcas de la Campiña Sur, el Guadiato y Los Pedroches, se ha sustanciado este viernes en la citada marcha lenta de vehículos y también en la lectura de un manifiesto, señalando que dichas comarcas tienen "prisa" por contar con la A-81, porque llevan "mucho tiempo esperando que, lo que se escribió en un documento oficial en 2005, se cumpla", es decir "que la N-432 sea la autovía A-81, que enlace las provincias de Badajoz, Córdoba y Granada".

Los municipios de estas comarcas, según se ha insistido en el manifiesto, "no pueden esperar, porque año tras año pierden población. En los últimos 20 años, los de la espera de la autovía, entre un 15 y un 25 por ciento, según cada pueblo", pues "los jóvenes no encuentran entre nosotros su futuro y se marchan a otros lugares".

"No podemos esperar --prosigue el manifiesto--, porque cada 15 días la estadística nos marca un nuevo accidente. Esta semana también los hemos tenido. Este verano, en apenas dos meses, cinco muertos y once heridos. Las víctimas que no cesan en esta carretera, y sus familiares y sus amigos no pueden esperar ya más", y tampoco se puede esperar "porque se nos escapa el futuro de entre las manos, mientras nuestro presente nos sumerge cada vez más en la España vaciada: se cierran comercios y oficinas bancarias, envejecen los pueblos y los niños son cada vez menos".

Por eso, según concluye el manifiesto, "hoy levantamos unánimes nuestra voz para pedir que el Estudio Informativo sobre la A-81, publicado el pasado 3 de enero, rectifique sus previsiones sobre una carretera de doble sentido para el trayecto Zafra-Espiel, ampliable en un futuro eventual", porque es necesario "que se tengan en cuenta los demás factores que hacen necesaria la construcción ya, desde el primer momento, de una autovía en todo el trayecto desde Badajoz a Espiel".