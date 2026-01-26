Más de cien incidencias registradas en Andalucía por desprendimientos, nieve y caída de árboles tras la borrasca Joseph

Archivo - Calles anegadas de agua tras las lluvias torrenciales. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Emergencias 112, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía y adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, ha gestionado más de un centenar de incidencias provocadas por la borrasca 'Joseph' hasta última hora de la tarde de este lunes. La mayoría de los avisos coordinados estuvieron relacionados con la caída de piedras y desprendimientos de tierra, la rotura de ramas y árboles, así como con la acumulación de nieve en la red viaria andaluza.

De este modo, según ha detallado la Consejería del ramo en una nota, se han visto afectadas carreteras como la GR-3201 en Quéntar, la GR-3407 a su paso por Íllora, localidad donde también ha habido dificultades en la GR-4403; la GR-3200 a la altura de Pinos Genil, en la A-4154 y la GR-5400 ambas en Algarinejo; la GR 3201 en Dúdar, la A-348 en La Tahá o la A-325 en Pedro Martínez. Varios conductores se han visto sorprendidos por la nieve en la localidad granadina de Monachil, donde la circulación se han visto condicionada durante buena parte de la jornada.

El paso de la borrasca también se ha dejado notar en otros puntos de la geografía andaluza, como la provincia de Jaén, donde se han visto afectadas por caídas de piedras al viario la A-324 a la altura de Cambil, la A-6050 en Castillo de Locubín o la A-335 en Alcalá la Real; la misma situación se ha vivido tam bién en otras vías de la provincia de Cádiz, como la A-372 en Arcos de la Frontera, la A-2231 en Barbate o la CA-9104 en Zahara.

De forma más puntual, se han recibido y gestionado avisos desde otros puntos como Sevilla capital, donde se ha desprendido parte de un balcón en la calle Evangelista o en Alájar (Huelva) donde se han caído piedras a la HU-8121.

SEIS CARRETERAS ANDALUZAS CORTADAS

Según informa la Dirección General de Tráfico, un total de seis carreteras permanecen totalmente cerradas al tráfico (nivel negro) por inundación o por hielo y nieve en la calzada. Por balsas de agua se cuentan tres vías, la CA-5101, entre los kilómetros 2 y 12, entre La Garrapata y Gibalbín, así como la CA-6105, entre los hitos 0 y 5, Los Barrancos y La Ermita de las Montañas, en Cádiz, además de la CO-4207, del kilómetro 4 al 6, entre Jarata y La Zarza.

Por hielo y nieve suman otras tres: la A-395, entre los kilómetros 32 al 39, en Sierra Nevada, la A-4025, entre el 0 y el 7.35, también en Sierra Nevada, y la AL-5405, entre el 24 y el 28, en Benacebada y La Estación. Con circulación difícil (nivel rojo) la AL-3102 en Velefique, la AL-4404 en Aulago - Portocarrero, y la AL-5407 en Bacares, todas ellas en la provincia de Almería.

Por otro lado, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes avisos naranjas por fenómenos costeros en la zona del Estrecho y en Levante almeriense y por lluvias en Grazalema (Cádiz). El resto de las provincias andaluzas están en aviso amarillo por lluvias, vientos y fenómenos costeros.

Ante esta situación, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) recomienda extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y garantizar la seguridad. En caso de fuerte viento, se recomienda cerrar y asegurar puertas y ventanas y retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos (tales como toldos, tiestos, tendederos y macetas) que puedan caer a la calle y provocar un accidente.

Si se encuentran en la calle o en el campo, no deben protegerse de las rachas de viento en zonas próximas a muros o tapias; es aconsejable alejarse de cornisas o árboles que puedan llegar a desprenderse. Además, se deben de extremar las medidas de precaución si se estamos junto de edificios en construcción o en mal estado. Siempre que sea posible, en días con fuertes vientos, mejor no subir a andamios o plataformas similares que puedan verse desplaza das.

En caso de encontrarse en zonas marítimas, se deben alejar de las playas y otros lugares bajos que puedan verse afectados por las elevadas mareas y oleajes. Además, el 112 aconseja evitar los desplazamientos por carreteras siempre que se pueda, y si es necesario hacerlos hay que extremar la precaución, respetar en todo momento las normas de circulación, y mantenerse informados de la situación por fuentes oficiales.

Si el fuerte viento sorprende durante un viaje en coche, no deben quedarse dentro del vehículo, si no que deberán buscar un lugar seguro donde poder refugiarse. Ante la previsión de nevadas también se recomienda llevar el depósito de combustible lleno.

Desde la EMA se recomienda mantener la calma y seguir las informaciones de fuentes oficiales en redes sociales y medios de comunicación para evitar rumo res y falsas informaciones, y en caso de emergencia, llamar al 112, servicio disponible las 24 horas, todos los días del año.