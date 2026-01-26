Aviso naranja este martes en Cádiz por lluvia de hasta 100 l/m2 y amarillo en el resto de Andalucía, salvo en Almería

Archivo - Sevillanos protegiéndose de la lluvia y el viento en Sevilla. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La lluvia regresará este martes, 27 de enero, a toda la comunidad andaluza, excepto a Almería, con el aviso amarillo activado en siete provincias por precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, acompañadas de viento. En Cádiz, el aviso será naranja, con una previsión de hasta 100 l/m2 en doce horas. Además, el viento y el oleaje obligarán a decretar alerta amarilla en todo el litoral andaluz, con aviso naranja por fenómenos costeros en Almería y Cádiz.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, la zona de Grazalema, en Cádiz, permanecerá bajo aviso naranja desde las 09,00 hasta las 21,00 horas, con una precipitación acumulada prevista de 80 l/m2 en doce horas, que podría superar localmente los 100 l/m2 en el municipio. Asimismo, entre las 06,00 y las 18,00 horas estará vigente el aviso amarillo por lluvias de hasta 20 l/m2 en una hora en esta comarca.

Además, en las comarcas gaditanas de la campiña, el litoral y el Estrecho, desde las 06,00 hasta las 18,00 horas, estará activo el aviso amarillo por lluvias, que podrán alcanzar hasta 20 l/m2 en una hora y 40 l/m2 en doce horas. De igual modo, en estas zonas se esperan fuertes vientos que mantendrán el aviso amarillo en el mismo tramo horario, con rachas máximas de componente oeste de hasta 90 km/h en el Estrecho y de hasta 80 km/h en el resto de áreas.

Los fenómenos costeros también afectarán al Estrecho, donde el aviso amarillo estará vigente hasta las 09,00 horas, momento en el que ascenderá a nivel naranja hasta las 13,00 horas, cuando volverá a rebajarse a amarillo hasta el final de la jornada. En esta zona se esperan, especialmente en el sector occidental, vientos del oeste o suroeste de entre 62 y 74 km/h (fuerza 8), con rachas puntuales de 75 a 88 km/h (fuerza 9). Asimismo, en el litoral permanecerá activo el aviso desde la medianoche del lunes hasta el término de la jornada del martes, por viento del oeste o suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) y mar combinada del oeste o suroeste de cuatro a cinco metros.

En Huelva, el aviso amarillo por precipitaciones entrará en vigor a las 03,00 horas y se mantendrá hasta las 15,00 horas de este martes en las comarcas de Aracena, Andévalo y Condado, así como en el litoral. En estas zonas se prevé una acumulación de hasta 15 l/m2 en una hora y de 40 l/m2 en las doce primeras horas.

Además, en Andévalo y Condado y en el litoral se esperan fuertes vientos desde las 03,00 hasta las 15,00 horas. En el primer caso, las rachas podrán alcanzar los 70 km/h, mientras que en el litoral soplarán vientos del oeste de hasta 80 km/h. El oleaje también estará presente durante la jornada, manteniéndose activo el aviso amarillo en el litoral hasta el término del día por viento del oeste o suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) y mar combinada del oeste o sureste de cuatro a cinco metros.

La lluvia también llegará a la provincia de Granada, donde se activará el aviso amarillo en las comarcas de Cuenca del Genil, Nevada y Alpujarras, así como en la costa granadina, desde las 06.00 hasta las 18.00 horas. En estas comarcas se prevé una acumulación de hasta 20 l/m2 en una hora y de 40 l/m2 en doce horas, que en el caso del litoral podría alcanzar los 60 l/m2 en el mismo periodo.

Asimismo, en todas estas comarcas, además de Guadix y Baza, se decretará el aviso amarillo por viento a partir de las 09,00 horas, que permanecerá vigente hasta las 21,00 horas, con rachas máximas de componente oeste de hasta 70 km/h y de hasta 80 km/h en la Alpujarra. El oleaje obligará también a activar la alerta amarilla en la costa desde las 11,00 horas hasta la medianoche de este martes, con previsión de viento del oeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de hasta tres metros.

Sevilla estará bajo aviso amarillo por precipitaciones desde las 03,00 hasta las 15,00 horas en la comarca de la Sierra Norte, mientras que en la campiña el aviso permanecerá activo desde las 06,00 hasta las 18,00 horas. En ambos casos se espera una acumulación de hasta 15 l/m2 en una hora. Asimismo, el viento será protagonista de la jornada en la provincia sevillana, ya que el aviso amarillo entrará en vigor a las 06,00 horas y concluirá a las 18,00 horas en la campiña y la Sierra Sur, con rachas máximas de componente oeste de hasta 70 km/h.

En Jaén, desde las 06,00 hasta las 22,00 horas, estará activo el aviso amarillo por lluvias en las comarcas de Cazorla y Segura, así como en Capital y Montes y Morena y Condado. En estas zonas se prevé una precipitación de hasta 15 l/m2 y 20 l/m2 en una hora, respectivamente, y de 40 l/m2 en las primeras doce horas en ambos casos. Además, en la provincia jiennense se activará el aviso amarillo por viento en Cazorla y Segura, Valle del Guadalquivir y Capital y Montes desde las 09,00 hasta las 21,00 horas, con rachas máximas de viento de componente oeste de hasta 70 km/h.

Ya en las tierras de la Costa del Sol, las lluvias afectarán a las comarcas de Ronda, Sol y Guadalhorce y la Axarquía, donde estará vigente el aviso amarillo por precipitaciones desde las 06,00 hasta las 22,00 horas. En estas zonas se esperan acumulaciones de hasta 20 l/m2 en una hora, salvo en Sol y Guadalhorce, donde se prevén hasta 15 l/m2. Asimismo, en las primeras doce horas podrían recogerse hasta 70 l/m2 en Ronda, 60 l/m2 en la Axarquía y hasta 40 l/m2 en Sol y Guadalhorce.

Asimismo, el aviso amarillo por viento permanecerá activo desde las 06,00 hasta las 18,00 horas en Ronda y Antequera, con vientos del oeste de hasta 70 km/h, y en Sol y Guadalhorce, donde se esperan rachas del oeste de hasta 80 km/h. En cuanto a los fenómenos costeros, se activará la alerta amarilla desde las 04,00 horas hasta el término de la jornada en ambas comarcas litorales, por viento del oeste y suroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de hasta tres metros.

Además, el oleaje activará el aviso naranja en el Levante almeriense desde las 04,00 hasta las 18,00 horas. A partir de ese momento, la alerta descenderá a nivel amarillo y se mantendrá vigente hasta la medianoche de este martes, con previsión de viento del suroeste de 50 a 70 km/h (fuerza 7 a 8) y olas de entre tres y cuatro metros. De igual modo, esta alerta amarilla se decretará también en Poniente y Almería capital desde las 11,00 horas hasta el término de la jornada, por viento del oeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de tres metros.

Asimismo, en Poniente y Almería capital soplarán fuertes vientos que mantendrán activo el aviso amarillo hasta la medianoche de este martes, con rachas máximas de viento del oeste de hasta 80 km/h. A ello se suma el aviso amarillo por viento en Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas y el Levante almeriense, donde la alerta estará vigente desde las 09,00 hasta las 21,00 horas por rachas máximas de componente oeste de hasta 70 km/h.

Por último, en Córdoba también se activará el aviso amarillo por lluvias en la comarca de la Sierra y Pedroches desde las 12,00 hasta las 22,00 horas, donde se prevé una acumulación de hasta 40 l/m2 en las primeras doce horas. Además, las comarcas cordobesas de la Campiña y la Subbética estarán bajo aviso amarillo por viento desde las 06,00 hasta las 18,00 horas, con rachas máximas de componente oeste de hasta 70 km/h.