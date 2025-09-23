Más de cinco millones de cupones de la ONCE junto a Ilunion Hotels estarán dedicados este sábado al turismo accesible

La ONCE dedicará su cupón del sábado, 27 de septiembre, al Día Mundial del Turismo con el lema 'Turismo accesible para disfrutar en igualdad'. - ONCE

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Social ONCE reivindica la accesibilidad en el turismo como una palanca de inclusión y de mejora social. Por eso, la ONCE dedicará su cupón del sábado, 27 de septiembre, al Día Mundial del Turismo con el lema 'Turismo accesible para disfrutar en igualdad', e Ilunion Hotels abre sus puertas para demostrar que un establecimiento accesible y amable es posible para todos y todas.

Como detallan en una nota de prensa, cinco millones y medio de cupones de la ONCE llevarán por toda España la importancia de un ocio turístico accesible para todas las personas, hecho que demuestran los 31 establecimientos de Ilunion Hotels, cuyo lema principal es "Turismo con todos incluidos".

El delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y el director Zona Oeste de Ilunion Hotels y director del Hotel Ilunion Alcora Sevilla, Manuel Jiménez, han presentado este cupón en un evento en el que, además, han podido comprobar cómo es posible contar en un hotel con habitaciones plenamente accesibles para todas las discapacidades y también con espacios de deambulación, restauración, ocio o disfrute (como las piscinas) con capacidades para ser usadas por toda la ciudadanía, sin exclusión.

Martínez ha defendido el turismo como "sinónimo de libertad, conocimiento y bienestar aunque para muchas personas con discapacidad --ha advertido--, todavía puede ser un camino lleno de obstáculos". "El turismo accesible no solo es justo: Es más humano y más moderno. Porque cuando incluimos a todos, ganamos todos", ha subrayado.

Durante el acto, trabajadores con discapacidad del Ilunion Alcora Sevilla han explicado su experiencia laboral en el hotel y su modelo inclusivo de servicios, "ejemplo de que otro modelo de turismo es posible", según ha destacado el director del Ilunion Alcora, Manuel Jiménez.

En el acto ha participado la directora general de Promoción y Fomento del Turismo de la Junta de Andalucía, Gemma del Corral, y ha contado con la asistencia del vicepresidente del Consejo Territorial de la ONCE, Fermín Navarro, y la subdelegada de la ONCE, María Martínez, entre otros representantes del Grupo Social ONCE, el alcalde de Tomares, José María Soriano, y el gerente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Santiago Padilla, entre otros representantes del sector hotelero.

En nombre del Gobierno andaluz, Gemma del Corral ha elogiado el modelo "inspirador" de Ilunion Hotels, que cuenta con ocho hoteles en Andalucía, más de 1.100 empleados en toda España, el 54% de ellos plantilla social, personas vulnerables o con algún tipo de discapacidad. "Nos perdemos muchas grandes oportunidades porque nos fijamos solo en lo académico y tenemos que quitarnos muchos frenos mentales para poder emprender ", ha dicho. Del Corral ha facilitado al Grupo Social ONCE "por su apuesta por la sostenibilidad social e inspirar a los de más a hacer las cosas de forma diferente".