Más de dos centenares de personas reivindican la "viabilidad" y la vuelta del tren entre Guadix y Lorca (Granada)

BAZA (GRANADA), 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de dos centenares de asistentes han acudido este sábado a la antigua estación de Baza (Granada) para reivindicar la "viabilidad" del tren Guadix-Baza-Almanzora-Lorca. Un evento contra el informe previo publicado por el Ministerio de Transportes que considera "inviable económicamente" la reapertura de este ramal cerrado el último día de 1984.

A la concentración de protesta, organizada por los colectivos ferroviarios y empresariales de Baza, Guadix y Valle del Almanzora, han asistido distintos representantes institucionales y políticos, como el alcalde de Baza, Pedro Ramos, según ha indicado la Asociación Amigos del Ferrocarril Comarca de Baza en un comunicado.

Bajo el lema 'Ministro, no lleváis razón; el tren Guadix Baza Almanzora Lorca puede y debe volver', los colectivos convocantes han manifestado su "decepción y enfado" tanto con el informe de la Fase 0 del Estudio Informativo para determinar los detalles de la reapertura de esta línea que consideran "tan erróneo y tramposo que no tiene en cuenta esta línea dentro del ámbito del Corredor Mediterráneo", como con los representantes políticos de la zona que "no se han involucrado en este importante proyecto, con mención particular al Delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández".

Por su parte, el presidente de la Asociación Amigos del Ferrocarril Comarca de Baza, Antonio Francisco Martínez, ha señalado que "si no es suficiente demostrar al Gobierno que la vuelta del tren es viable e incluso rentable, iniciamos este sábado una nueva etapa donde no queremos más mociones, declaraciones ni buenas palabras, sino hechos concretos y un mucho mayor apoyo social de la ciudadanía de estas comarcas".

Por su parte, el alcalde de Baza, ha insistido en que "el tren puede y debe volver a nuestras comarcas", al tiempo que ha señalado que "se lo hemos demostrado de sobra al ministerio, pero no ha hecho ni puñetero caso", según ha trasladado en un comunicado el propio Consistorio.

En la manifestación, también han intervenido el representante de Comarca de Guadix por el Tren, Eduardo Jiménez; de la Plataforma Almeriense por el tren público, José Antonio Barrera, y de la Asociación de Empresarios del Altiplano de Granada, Pilar Quesada.

Así, la concentración ha finalizado con el anuncio de próximas movilizaciones en favor de la vuelta a la conexión ferroviaria Guadix-Baza-Almanzora-Lorca en las capitales de Granada y Madrid.