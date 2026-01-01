Más de un millón de desplazamientos previstos en Andalucía desde este viernes en el final de la operación de Navidad

Archivo - Vehículos circulan en la salida de Sevilla hacia la costa. A 11 de abril de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) activa este viernes, 2 de enero, la tercera y última fase del dispositivo especial de control y vigilancia 'Navidad 2025-2026', en el que se prevén 1.210.000 desplazamientos en las carreteras andaluzas hasta el martes 6 de enero, con lo que se dará por finalizada esta operación iniciada el pasado viernes 19 de diciembre.

En una nota difundida este jueves, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha remarcado que "beber y conducir es absolutamente incompatible", por lo que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los conductores, a quienes ha insistido en "la prevención y la prudencia en la conducción para el regreso a casa".

Para garantizar una "mayor seguridad" en los desplazamientos, la DGT recomienda "informarse siempre de las condiciones meteorológicas adversas que pudieran producirse en esta época del año" a través de los teléfonos del Centro de Gestión del Tráfico del Sureste (952 36 61 01), Centro de Gestión del Tráfico del Suroeste (954 23 06 60), el 011 del Servicio de Información de Tráfico, redes sociales (@DGTes y @informacionDGT), boletines informativos de radio y en las webs de la DGT.

De este modo, desde este viernes, 2 de enero, hasta el martes 6 se generarán una serie de movimientos de vehículos de corto y largo recorrido, especialmente a lo largo del fin de semana y en los días festivos, con destino a segundas residencias, zonas de grandes centros comerciales, lugares donde practicar deportes de invierno o puntos atracción turística invernal.

VÍAS CON MÁS TRÁNSITO

En Andalucía, las vías que se prevé que soporten mayor carga de tráfico son la A-357, A-4, A-44, A-45, A-49, A-66, A-7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20, N-4 y la red secundaria para el acceso a zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia.

Para "evitar atascos imprevistos", la DGT recomienda evitar las horas de mayor afluencia de tráfico, que se prevé discurran entre las 18,00 y las 21,00 horas de este viernes, día 2, y del 6 de enero, así como entre las 10,00 y las 13,00 horas del sábado día 3.

Para "dar cobertura al gran número de desplazamientos y garantizar la seguridad en las carreteras andaluzas", los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera trabajarán durante las 24 horas "para facilitar la movilidad y fluidez del tráfico, así como para velar por su seguridad vial de todos los usuarios de la carretera".

En Andalucía, desde los Centros de Gestión de Tráfico con sede en Málaga y Sevilla, se dará servicio antes, durante y después de fase de la Operación Especial, gracias a la labor de más de 60 funcionarios y personal técnico especializado que atienden las labores de supervisión, regulación e información, según valoran desde la Delegación del Gobierno.

Su trabajo contará con el apoyo de dos sedes de medios aéreos --helicópteros y drones-- que cubren los principales itinerarios de Andalucía y que se centrarán en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias.

En vuelo se informará del estado de la circulación a los Centros de Gestión de Tráfico y a la Agrupación de Tráfico, cuyos agentes realizarán los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico en la red interurbana de carreteras andaluzas, prestando "especial atención a aquellas que previsiblemente van a soportar mayor número de desplazamientos", como son la hay para el acceso a zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia.

La Operación Especial Navidad 2025-2026 consta de tres fases que engloban a cada una de las fechas más multitudinarias de este período vacacional, esto es, Navidad, Fin de Año y Reyes.

Así, una vez superada la primera, que transcurrió del viernes 19 al 25 de diciembre, y la segunda fase, que discurrió del viernes 26 de diciembre a este jueves, 1 de enero, ahora comienza la tercera fase con la que se dará por concluido el dispositivo especial el próximo martes 6 de enero.