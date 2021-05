Más País Andalucía ve al Gobierno de Moreno con "fecha de caducidad" y augura un "ciclo electoral en otoño"

SEVILLA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Más País Andalucía y coportavoz federal de la formación, Esperanza Gómez, ha augurado que "presumiblemente se abrirá en otoño" un "ciclo electoral" en la comunidad autónoma porque el Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) que preside Juanma Moreno "tiene fecha de caducidad".

Así lo ha trasladado la representante de Más País Andalucía en un comunicado a propósito de la primera reunión que, el próximo sábado 29 de mayo, celebrará la Ejecutiva Andaluza del partido de forma presencial en el contexto de pandemia por la Covid-19, para "marcar y definir los hitos políticos, organizativos y de extensión más inmediatos de Más País en Andalucía, ante el ciclo electoral que presumiblemente se abrirá en otoño".

La coportavoz federal y máxima responsable en Andalucía de Más País considera "agotado al Gobierno de Moreno Bonilla, incluso para sus propios votantes, que esperaban mucho más de él y vive un estado de confusión constante, por la contradicción continua entre la connivencia con políticas ultra pero la proyección de una imagen moderada".

Después de que el Pleno del Parlamento aprobara este pasado miércoles la enmienda a la totalidad que Adelante Andalucía presentó al proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista) del Gobierno de PP y Cs, merced a la abstención de Vox y al apoyo a dicha enmienda del PSOE-A y los diputados no adscritos, Esperanza Gómez ha opinado que "un Gobierno que trabaja al dictado de grupos de presión e intereses económicos como es el de Moreno Bonilla no tiene sentido si no puede sacar adelante, por ejemplo, leyes como la del Suelo".

El Ejecutivo es así "inservible cara a aquellos que le amamantan y quieren beneficiarse de su labor legislativa", según ha abundado la líder de Más País Andalucía, que ha considerado que "el declive del ejecutivo de las derechas en Andalucía está garantizado y tiene fecha de caducidad".

Para la coordinadora general de Más País Andalucía, "es el momento crucial para organizar la esperanza, cuadrar un proyecto ilusionante y trasladar a la sociedad andaluza esa ola verde y social que recorre Europa y que tan necesaria resultará para conectarnos con lo mejor del continente; en nuestro caso eso pasa por crecer, crecer y crecer en cada rincón de Andalucía, y el momento es ahora".

Por ese motivo, según explica el partido, Más País Andalucía, que ya cuenta con estructuras comarcales en todas las provincias andaluzas, celebrará su primera Ejecutiva presencial en Málaga, el próximo sábado a partir de las 11,00 horas en el centro ciudadano 'La Térmica', "lanzando un claro mensaje de coralidad y profundidad sobre nuestra propuesta política, de fortaleza en nuestra presencia territorial y de cercanía de nuestro proyecto a toda la ciudadanía de Andalucía", según ha concluido Esperanza Gómez.