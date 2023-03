Más País reprocha a Moreno "vender humo" en sanidad y que Andalucía sea segunda en dependientes que esperan prestación

SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Más País Andalucía y portavoz adjunta de Por Andalucía en el Parlamento de Andalucía, Esperanza Gómez, ha recriminido este lunes en rueda de prensa al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, su actitud con la gestión de la sanidad autonómica por cuanto ha indicado que "no está acostumbrando a vender humo, lanzan mensajes falsos para apaciguar al sector, para calmar las protestas que les preocupan", al tiempo que ha recordado que Andalucía es la segunda Comunidad Autónoma, tras Cataluña, con más dependientes en espera de recibir su prestación.

En rueda de prensa en Sevilla, Gómez se ha apoyado en la denuncia del Sindicato Médico de Andalucía (SMA) sobre el incumplimiento del acuerdo que alcanzaron con el Gobierno andaluz, para concluir que "ya no engañan a nadie" mientras que ha considerado que "se está privatizando poco a poco la sanidad pública" a partir de una práctica que "se está haciendo a base de derechos derogados", en alusión a los contratos de emergencia asociados a la pandemia de coronavirus y que el Gobierno andaluz fue prorrogando a pesar de que el Decreto-Ley del Gobierno estatal, que creaba el marco legal para ello, estaba ya derogado.

Gómez ha considerado que ante la movilización de protesta convocada para este sábado, día 25, por la situación de la sanidad andaluza "nos jugamos mucho" y ha hecho en ese sentido "un llamamiento a quienes le preocupan los servicios públicos". "Sólo lo público te ayuda y te cuida", ha apostillado.

La presidenta de Más País Andalucía ha indicado que existen 84.109 andaluces con derechos reconocidos pero en espera de atención o que han sido valorados para recibir algunos de los servicios o prestaciones de la Ley de la Dependencia.

Gómez ha hablado de "lista de espera de la desidia" la existencia en Andalucía de 36.606 personas reconocidas con derechos a la espera de atención y otras 47.503 andaluces pendientes de que se tramite su expediente y se valore su situación para comprobar qué servicio o prestación les corresponde.

"En Andalucía Moreno Bonilla no apuesta por los servicios públicos, no apuesta por los cuidados", se ha lamentado la presidenta de Más País Andalucía, quien ha advertido de que "la cantidad ingente de dinero que se deja sin ejecutar, una parte muy importante se dedica al cuidado y la atención".

Ha calificado de "cruel y lamentable en el sistema de servicios sociales de un país de Europa en pleno siglo XXI" y ha mostrado su indignación al "no entender" cómo puede llevar entre 344 días y más de un año "tramitar e informar un expediente cuya gestión está tan medida y desde hace tantos años que debería ser mucho más ágil".

DOS AÑOS Y SIETE MESES EN ATENDER LA LISTA DE ESPERA DE ANDALUCÍA

La también coportavoz federal de Más País ha indicado que "a este ritmo de atención y gestión se tardarían 2,7 años en atender la lista de espera que soporta Andalucía, un lapsus que es inadmisible para aquellos que dependen de este derecho para mejorar su calidad de vida, pero también para el bienestar de sus familias".

Cree necesario un "plan de choque autonómico" que en colaboración con las entidades locales y provinciales "refuerce" el plan homólogo estatal y solvente en una "horquilla de tiempo razonable" las necesidades de dependencia de "decenas de miles de familias que no tienen ayuda alguna y en muchas ocasiones ven como su familiar fallece antes".

Según el Dictamen del Observatorio de la Dependencia de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, Andalucía recibió en 2021 y 2022 una financiación extraordinaria de 348,1 millones de euros pero en 2022 sólo se han atendido 13.405 nuevos dependientes, la mitad que en el ejercicio 2021 (28.3672), y tan sólo se ha reducido la lista de espera en 1.719 personas, mientras que el año anterior lo hizo en 18.209 personas.

Se han generado 6.640 nuevos empleos (el año anterior 10.249), aproximándose Andalucía a los 70.000 empleos, y dejando de crear otros 5.000 empleos por estos retrasos acumulados, aunque sigue siendo la región que más empleos directos genera dentro el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Esperanza Gómez ha concluido recordando que "no hay derecho adquirido, y el de la Ley de Dependencia costó mucho conseguirlo, que sea real o que tenga la efectividad pretendida, si no se llega a desarrollar, si se tarda un año en ser otorgado o si una parte importante de tu población con derecho a él no llega a percibirlo".