Más de treinta asociaciones de vecinos apoyan la candidatura de Granada Capital Europea de la Cultura 2031

Más de treinta asociaciones de vecinos de todos los distritos de Granada se adhieren a la candidatura de “Granada Capital Europea de la Cultura 2031”. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cuarto Real de Santo Domingo ha acogido este miércoles el acto de firma de adhesión de más de una treintena de asociaciones de vecinos de la ciudad al proyecto 'Granada Capital Europea de la Cultura 2031', en un encuentro que ha contado con la presencia de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo; el presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, Eduardo Ortega; así como del concejal de Participación Ciudadana, Francisco Almohalla, y del concejal de Cultura, Juan Ramón Ferreira.

El acto, celebrado en el jardín del histórico espacio monumental, ha reunido a representantes de las asociaciones vecinales de todos los barrios de Granada, que con su rúbrica han querido expresar el respaldo ciudadano a la candidatura, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

Durante la ceremonia, los representantes de cada asociación fueron llamados a firmar el documento de adhesión, posando junto a la alcaldesa y los responsables municipales, mientras la música del trío de cuerda Antequeruela acompañaba el ambiente.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha agradecido el compromiso del movimiento vecinal con la ciudad, subrayando que "la cultura no solo se vive en los teatros, museos o escenarios, también en cada barrio, en cada plaza y en cada calle donde los vecinos crean comunidad". "Este apoyo de las asociaciones vecinales demuestra que Granada avanza unida hacia un proyecto colectivo que nos ilusiona a todos y que aspira a situarnos en el corazón cultural de Europa en 2031", ha destacado.

Por su parte, el presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, Eduardo Ortega, ha subrayado la importancia de que la candidatura "nazca de la suma de esfuerzos de todos los barrios, que son la verdadera esencia de Granada y quienes mantienen viva la identidad cultural de la ciudad día a día".

La ceremonia ha concluido con una foto de familia de todos los firmantes junto a la alcaldesa y los concejales presentes. a adhesión de las asociaciones vecinales se suma al respaldo que la candidatura de Granada 2031 viene recibiendo desde el inicio por parte de instituciones públicas, entidades culturales, empresas privadas, universidades y colectivos sociales de la ciudad y de toda la provincia.

Se trata de un proyecto que ha ido consolidándose a lo largo de los últimos años y que hoy cuenta con una amplia base de apoyo ciudadano e institucional. El movimiento vecinal, como motor de participación y cohesión social en los barrios, se incorpora así a un proceso que tiene como seña de identidad la suma de esfuerzos y la construcción de un futuro compartido en torno a la cultura.

Entre los colectivos que han rubricado el acuerdo se encuentran la A.VV.Alhambra Barriada San Francisco Javier, A.VV.Albayzín, A.VV.Aynadamar El Fargue, A.VV.Haza Grande, A.VV.Valparaíso Sacromonte Juncal, A.VV.Albayda, A.VV.Alonso Cano, A.VV.Fénix del Barrio Pajaritos, A.VV.Joaquina Eguaras, entre otros muchos.

Con esta adhesión, el movimiento vecinal granadino se suma oficialmente a la candidatura, reforzando que la aspiración de ser Capital Europea de la Cultura 2031 no es solo un objetivo municipal, sino un proyecto compartido y consolidado entre toda la sociedad granadina, con un respaldo amplio y transversal que abarca a ciudadanos, asociaciones, instituciones y el tejido económico y cultural de la ciudad y la provincia.