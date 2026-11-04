Las matriculaciones de turismos en Andalucía se estancan en octubre con una subida de un 0,2% hasta los 10.577 vehículos

Archivo - Las matriculaciones de turismos se estancan en Andalucía en octubre. Imagen de archivo - ANFAC - Archivo

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos se han estancado en Andalucía durante el mes de octubre con una subida de sólo un 0,2%, hasta los 10.577 vehículos, frente a la subida del 1,8% registrada en el conjunto de España, según datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

En la región, en los nueve primeros meses del año se han matriculado 101.175 turismos, lo que supone un aumento del 12,7%. Por tipo de combustible, los turismos de gasolina sufren una caída del 13,89% hasta octubre, con un total de 23.335 unidades, mientras que los de diésel se desploman un 38,95%, con 2.039 ventas.

En cambio, las matriculaciones de vehículos eléctricos, híbridos, de hidrógeno y otros combustibles han crecido un 27,74% entre enero y octubre, hasta los 75.801. Así, el aumento registrado en Andalucía se encuentra por encima de la media nacional, donde estos turismos han aumentado un 20,9%.

VEHÍCULOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

Por su parte, las ventas de vehículos comerciales ligeros han aumentado un 12,2% en el acumulado, con 13.567 unidades, frente al 5,4% de crecimiento medio en España. Por tanto, las matriculaciones de vehículos industriales han subido un 12,4% en los diez primeros meses de 2026, con 3.969 unidades.

Además, en los nueve primeros meses del año se han matriculado en Andalucía 461 autobuses, un 3,6% más que en el mismo periodo de 2025, un dato que contrasta el aumento nacional del 1,0%. Sin embargo, 58 de ellos se han vendido en octubre, un 18,3% menos que hace un año, frente a la subida media del 5,7%.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, el mercado de turismos ha registrado un aumento del 1,8% de las ventas en octubre, con 98.487 nuevas matriculaciones. De este modo, encadena cinco meses consecutivos con resultados superiores a los del mismo periodo del año anterior.

La electrificación sigue impulsando una importante parte del mercado, con el 31,5% de la cuota de venta en el mes, lo que permite registrar cifras superiores al mismo periodo de 2019, además de obtener en octubre su mejor registro desde 2007.

En el total del año, el mercado alcanza más de 1,01 millones de unidades vendidas, representando un 6,2% más que en el mismo periodo del año anterior, pero por debajo de los mismos registros en 2019. Así, se prevé un cierre de año por encima de 1,2 millones de ventas de turismos en el 2026.

Respecto a las ventas de turismos electrificados (BEV+PHEV), se registran 31.044 unidades y un crecimiento del 43,1% en octubre. Con una cuota del 31,5% del mercado en el mes, los turismos electrificados crecen 9 puntos porcentuales respecto 2025 y se sitúan como la segunda opción de compra en octubre.

En el total del año se acumulan 248.343 unidades vendidas, un 37,6% más que hace un año. En este 2026, con un 24,6% de cuota, ya representan 1 de cada 4 unidades vendidas.

Respecto a los mercados en los diferentes canales, las ventas dirigidas a particulares y alquiladores registran un aumento, siendo el canal de empresas el que anota un descenso. En concreto, los particulares suman 52.686 unidades, (+2,6%) y los rent a car logran 7.267 ventas (+30,6%) en octubre.