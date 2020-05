Matrimonios de Granada quedan todas las tardes para rezar el rosario por Internet tras los aplausos

GRANADA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de cuatro matrimonios granadinos quedan todas las tardes, tras los aplausos de las 20,00 horas en reconocimiento de los sanitarios en primera línea contra el coronavirus, para rezar juntos el rosario de forma telemática.

Así lo ha informado este martes en una nota de prensa el Arzobispado de Granada, que ha indicado que este grupo de matrimonios amigos sintieron la necesidad de "rezar" cuando "vino lo del coronavirus" y así "estar cerca unos de otros y comenzar a afrontar la situación de pandemia" desde el confinamiento derivado del estado de alarma decretado por el Gobierno a mediados de marzo.

María José Sanz junto a su marido, ambos vecinos de Granada, animaron a sus amigos a estar conectados por Internet para hablar y para rezar juntos todas las tardes el rosario, tras los populares aplausos a los sanitarios a las 20,00 horas desde balcones y ventanas.

"Hago ejercicio en mi casa y, según lo hago, me encuentro que de repente estoy rezando un avemaría. Me encuentro con que estoy rezando. Eso no me había pasado nunca", ha explicado Sanz, quien se ha declarado asombrada de "la capacidad que tenemos y cuánto habíamos dejado de rezar con fe y de rezar así como estamos rezando ahora".

Según el Arzobispado, el tiempo de confinamiento ha redescubierto nuevas formas de oración, de relaciones personales y también ha creado nuevas amistades, como la de los vecinos.

"Nos hemos hecho íntimos amigos, vamos a quedar, ya sé en qué trabaja el de enfrente, el de arriba y el de abajo, y nos hemos hecho familia", ha comentado Sanz, quien antes "no conocía a ningún vecino", y ahora tiene el "firme propósito" de que se sigan viendo "en el bar de abajo cuando esto termine".

En relación con la lucha contra la pandemia de covid-19, la Iglesia también ha informado de que las religiosas de la Congregación de la Visitación de Santa María, de vida contemplativa, están colaborando con la costura de cientos de batas de plástico destinadas al personal sanitario del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada.

De este modo, expresan su unión "espiritual" con los que están sufriendo a causa de la pandemia y por los que oran e interceden diariamente ante el Santísimo Sacramento, ha agregado el Arzobispado a este respecto.