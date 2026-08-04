Mayoral (PSOE) achaca al Gobierno de España "el mejor dato de paro en Cordoba en 21 años"

Alberto Mayoral en la sede provincial de su partiddo. - PSOE

CÓRDOBA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PSOE por Córdoba y portavoz de Seguridad Social del Grupo Parlamentario Socialista, Alberto Mayoral, ha valorado este martes los datos de empleo publicados por el Ministerio de Trabajo, que sitúan a la provincia con 45.277 desempleados, tras registrar un descenso de 794 personas el pasado julio, y en comparación con julio de 2025 cuenta con 6.620 desempleados menos, con un descenso interanual del 12,2%, alcanzando así "el mejor dato de paro de los últimos 21 años, desde el inicio de la actual serie histórica en enero de 2005".

Esto, según ha subrayado Mayoral a través de una nota, "confirma que las políticas del Gobierno de España funcionan", pues "hoy hablamos de 794 personas que han dejado atrás el desempleo, y de 6.620 cordobeses menos en paro que hace un año, y de una provincia que alcanza el mejor dato de empleo de las dos últimas décadas", lo cual "no es fruto de la casualidad, sino de una forma de gobernar basada en el diálogo social, la reforma laboral, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el apoyo al tejido productivo".

A este respecto, el diputado socialista ha recordado que "hubo quien aseguró que reforzar los derechos laborales destruiría empleo", pero "hoy la realidad vuelve a desmontar ese discurso. Córdoba demuestra que es posible crear empleo, mejorar las condiciones laborales y hacer crecer la economía al mismo tiempo", ha afirmado.

Mayoral ha subrayado que la reducción del paro en 6.620 personas en el último año, un 12,2% menos, demuestra que "no estamos ante un dato aislado, sino ante una tendencia sólida que confirma que las reformas impulsadas por el Gobierno de España están dando resultados. Cada persona que abandona las listas del paro representa una oportunidad, una familia que recupera tranquilidad y un proyecto de vida que vuelve a ponerse en marcha".

El diputado por Córdoba ha defendido que "el empleo es la mejor política social", y ha reiterado el "compromiso" del Gobierno de España de seguir impulsando medidas que favorezcan la creación de empleo de calidad. "Queda trabajo por hacer y no podemos conformarnos mientras haya cordobeses buscando una oportunidad laboral, pero los datos conocidos hoy demuestran que el camino emprendido es el correcto y que las políticas útiles mejoran la vida de la gente".

Por último, Mayoral ha destacado que "alcanzar el menor número de personas desempleadas de los últimos 21 años no es solo una buena noticia estadística, es la constatación de que cuando se gobierna pensando en la mayoría, con diálogo social, estabilidad y justicia social, los resultados llegan a los hogares de nuestra provincia".