Mayoral atiende a los medios durante su recorrido por el Distrito Sur de Córdoba. - PSOE

CÓRDOBA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE por Córdoba al Congreso, Alberto Mayoral, ha defendido este martes que el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobado por el Gobierno de España supone "una gran noticia para la provincia de Córdoba, especialmente para las familias trabajadoras con menores ingresos", y ha reclamado al Partido Popular "respeto para las 40.000 personas que se benefician de esta medida en la provincia".

Según ha informado el PSOE en una nota, Mayoral, que ha trasladado esta valoración durante un encuentro con vecinos del Distrito Sur de la capital cordobesa, ha subrayado que "el incremento aprobado eleva el SMI hasta los 1.286 euros, frente a los 735 euros de 2018, y supone 68 euros más al mes y más de 900 euros adicionales al año para quienes perciben el salario mínimo".

"Estamos hablando de personas que con la fuerza de su trabajo ven aumentado ese poquito, esos 68 euros que mejoran su vida en el día a día", ha señalado el candidato socialista, quien ha advertido que "para algunas familias esa cantidad es la diferencia entre llegar a fin de mes y no hacerlo".

El candidato socialista ha puesto además el acento en el impacto que la subida tiene sobre las mujeres y los jóvenes. Según ha explicado, de "las alrededor de 40.000 personas beneficiarias en Córdoba, más de 26.000 son mujeres, mientras que cerca de 14.000 son jóvenes", lo que, a su juicio, demuestra que el incremento del SMI "tiene una mirada feminista y ofrece una oportunidad de mejora de las condiciones laborales de quienes parten de salarios más bajos".

Mayoral ha contrapuesto esta realidad a las críticas del PP y de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, quien ha calificado la medida de electoralista. "Que le diga que es electoralista a esas familias más humildes que, con la fuerza de su trabajo, ven aumentado ese poquito que les permite mejorar su vida", ha reclamado el candidato socialista.

En este sentido, ha recordado que "cuando el PP gobernaba el SMI se situaba en 735 euros", y ha destacado el hecho de que los populares "nunca se hayan puesto a favor de este aumento del salario mínimo".

Mayoral también ha respondido al argumento del PP de que estas subidas deberían contar siempre con el acuerdo de sindicatos y patronal. "La patronal, en estos siete aumentos del SMI, sólo una vez, la primera, se ha puesto a favor de la medida", ha señalado.

"Cuando hablamos de 40.000 personas, de más de 26.000 mujeres y de 14.000 jóvenes, le pedimos al Partido Popular respeto", ha insistido el candidato socialista, quien ha pedido a la derecha que "no se ponga siempre del lado de aquellos que no quieren aumentar el salario mínimo interprofesional".

Para Mayoral, el debate "no puede reducirse a una cuestión partidista, sino que debe situarse en la realidad de miles de trabajadores de Córdoba que necesitan mejorar sus ingresos. Esos 68 euros que para ellos suponen una crítica constante al Gobierno son, para muchas familias, la diferencia entre llegar a fin de mes y no hacerlo", ha concluido.