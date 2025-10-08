Mayoral (PSOE) destaca que 8.412 familias cordobesas se han beneficiado de la ampliación de permisos por nacimiento

CÓRDOBA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PSOE por Córdoba, Alberto Mayoral, ha destacado este miércoles el "impacto real" que está teniendo en la provincia "la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidado de menor aprobada recientemente por el Gobierno de España", pues "durante 2024 un total de 8.412 familias cordobesas se han beneficiado de estas prestaciones, con una inversión que supera los 53,7 millones de euros, consolidando a Córdoba como una de las provincias andaluzas con mayor cobertura y compromiso con la conciliación".

A este respecto y a través de una nota, Mayoral ha recordado que "hace unas semanas se amplió el permiso hasta 19 semanas retribuidas por progenitor, y en el caso de las familias monoparentales, el salto ha sido aún mayor, de 28 a 32 semanas retribuidas", demostrándose así que el Gobierno de la Nación, que preside el socialista Pedro Sánchez, adopta "medidas que no se quedan en los anuncios", sino que, en este caso, "se traducen en tiempo, seguridad y derechos para miles de familias cordobesas".

El diputado socialista ha subrayado que, "por primera vez, parte del permiso flexible para el cuidado de hijos hasta los ocho años pasa a ser retribuido, lo que rompe una de las principales brechas de conciliación y da un paso firme hacia la igualdad real entre hombres y mujeres".

Mayoral ha resaltado el papel de la vicepresidenta primera del Ejecutivo central, María Jesús Montero, quien "ha sido clave dentro del Gobierno para que esta medida saliera adelante y se hiciera realidad, impulsando una de las reformas más importantes en materia de igualdad y conciliación de los últimos años", es decir, que "mientras la derecha habla de familia, pero recorta derechos, este Gobierno actúa" y da "más tiempo, más igualdad y más recursos para cuidar".

En el conjunto de Andalucía, según ha precisado Mayoral, "más de 87.000 familias se han beneficiado de estas prestaciones, con un impacto económico superior a 568 millones de euros, mientras que "Córdoba está viendo los resultados de una política útil, que mejora la vida de la gente y demuestra que gobernar también es cuidar", según ha concluido el diputado del PSOE por Córdoba.

