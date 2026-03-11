Mayoral (PSOE) destaca las inversiones del Gobierno para reforzar la seguridad hidráulica en Córdoba

Alberto Mayoral (centro) y Gema Elena González (dcha.), en el entorno del embalse de Puente Nuevo. - PSOE

VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 11 (EUROPA PRESS)

El diputado nacional del PSOE por Córdoba, Alberto Mayoral ha visitado este miércoles el entorno del embalse de Puente Nuevo, acompañado por la alcaldesa de Villaviciosa de Córdoba, Gema Elena González, donde destacado las "inversiones impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la seguridad hidráulica y en proyectos estratégicos para abrir nuevas oportunidades de desarrollo en el Norte de la provincia, dotadas con casi 17 millones de euros".

A este respecto y según ha informado el PSOE en una nota, Mayoral ha destacado que el Ejecutivo central "ha sacado a licitación un contrato de 11.249.794,71 euros destinado al mantenimiento, conservación y funcionamiento de las presas de titularidad estatal en la provincia de Córdoba, una actuación cuyo valor estimado total asciende a 15,49 millones de euros y que afecta a 15 infraestructuras hidráulicas fundamentales para la gestión del agua en la provincia".

Entre ellas, según ha precisado el diputado socialista, se encuentran "presas especialmente vinculadas al Norte de Córdoba, como Puente Nuevo, Sierra Boyera, Vadomojón o Martín Gonzalo, infraestructuras clave para el abastecimiento de agua y la seguridad de muchos municipios de esta comarca".

Mayoral ha subrayado que esta inversión "cobra especial relevancia tras años de sequía en la provincia y después de las recientes lluvias y desembalses, que han puesto de relieve la importancia de contar con infraestructuras hidráulicas seguras y bien mantenidas".

"Cuando se gobierna con responsabilidad no se espera a que llegue el problema. Se invierte antes, se planifica y se protege a los municipios, y eso es lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez con la gestión del agua en nuestra provincia", ha señalado Mayoral.

Mayoral ha añadido que la apuesta del Gobierno de España por el Norte de Córdoba "no se limita únicamente a la gestión del agua", y ha recordado que el I Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales 2026-2030 "incluye proyectos vinculados al Fondo de Transición Justa en la provincia de Córdoba por valor de 5,56 millones de euros, destinados a impulsar nuevas oportunidades económicas ligadas a la transición energética y a la autonomía estratégica europea".

De modo que, "si sumamos ambas actuaciones, estamos hablando de más de 16,8 millones de euros movilizados por el Gobierno de Pedro Sánchez para Córdoba, inversiones que protegen nuestras infraestructuras y que al mismo tiempo miran al futuro del norte de la provincia", ha subrayado.

Por su parte, la alcaldesa de Villaviciosa de Córdoba, Gema Elena González, ha agradecido la presencia de Mayoral y ha subrayado las inversiones impulsadas por el Gobierno de España, al tiempo que ha reclamado "mayor implicación de la Junta de Andalucía con el Norte de la provincia".

En este sentido, González ha criticado "la falta de inversiones del Gobierno andaluz del PP" en esta comarca y ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, que "mire de verdad hacia el Norte de Córdoba y apueste por nuestros pueblos con infraestructuras, servicios y oportunidades", porque "los municipios del Norte de la provincia llevan demasiado tiempo esperando un compromiso real del Gobierno andaluz. Necesitamos más inversión y más ambición para esta comarca".

Finalmente, Alberto Mayoral ha concluido señalando que el Gobierno de España "está demostrando con hechos su compromiso con la provincia", ya que, "mientras algunos se instalan en el ruido o en la confrontación permanente, el Gobierno de Pedro Sánchez está movilizando inversiones, protegiendo infraestructuras estratégicas y planificando nuevas oportunidades para el futuro del Norte de Córdoba".