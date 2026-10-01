Mayoral reivindica en Bruselas los 480 millones de inversión pública europea para crear oportunidades en Córdoba

El diputado del PSOE por Córdoba en el Congreso Alberto Mayoral en el Parlamento Europeo. - PSOE

CÓRDOBA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE por Córdoba en el Congreso Alberto Mayoral ha defendido desde el Parlamento Europeo, en Bruselas, que la inversión pública debe servir para que el futuro de la provincia "se traduzca en oportunidades reales para sus vecinos", por lo que ha reivindicado los cerca de 480 millones de inversión pública llegados a Córdoba en distintas líneas de fondos europeos.

Según ha expresado el PSOE en una nota, Mayoral ha afirmado que "queremos una Córdoba donde un joven pueda encontrar trabajo y quedarse, donde una empresa tenga apoyo para crecer y donde vivir en un pueblo no signifique tener menos oportunidades".

Durante su participación en una jornada sobre el Fondo Social Europeo Plus, Mayoral ha reivindicado el papel de Europa y del Gobierno de España en el desarrollo de la provincia. En ese marco, ha destacado cerca de 480 millones de euros en distintas líneas de inversión pública que contribuyen a impulsar la modernización, la educación y la actividad económica de Córdoba.

"Europa cobra sentido cuando ayuda a una persona a encontrar empleo, cuando abre una puerta a quien necesita volver a empezar y cuando acompaña a una empresa que quiere crecer. Esa Europa cercana, que se reconoce en la vida cotidiana de nuestros vecinos, es la que debemos defender", ha afirmado.

Entre las partidas figuran más de 101 millones de euros en la línea del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, 60,1 millones en FEDER Educación y 17,6 millones en vivienda. A ello se añaden inversiones en rehabilitación de edificios públicos, energías renovables y actuaciones vinculadas a la transición justa.

"Detrás de una inversión en educación hay alumnos que merecen mejores espacios para aprender. Detrás del apoyo a la innovación hay empresas que quieren dar un paso adelante y trabajadores que necesitan nuevas oportunidades. Nuestra tarea es que las grandes cifras se conviertan en mejoras que la gente pueda reconocer en su propia vida", ha remarcado.

El diputado socialista ha subrayado que este impulso debe alcanzar al conjunto de la provincia, pues "el lugar donde uno nace no debe decidir hasta dónde puede llegar. Nuestros pueblos necesitan inversión, servicios y oportunidades para que quedarse sea una elección posible y marcharse no sea una obligación".

Desde el Parlamento Europeo, Mayoral ha defendido una política comprometida con el empleo y la cohesión social, y ha reclamado a la Junta de Andalucía una mayor implicación en los retos de Córdoba, "puesto que los cordobeses necesitan administraciones que sumen, que conviertan los compromisos en proyectos y que respondan con hechos a sus necesidades".

"Córdoba tiene talento, trabajadores y empresas con ganas de avanzar. Nuestra responsabilidad es acompañar ese esfuerzo. No podemos pedir a la gente que crea en el futuro de su tierra si las instituciones no invertimos en él", ha concluido Alberto Mayoral.