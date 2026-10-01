'Mayores con Wifi' inicia en Andalucía una nueva edición para reforzar la autonomía digital de las personas mayores

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) pone en marcha una nueva edición de 'Mayores con Wifi'. - CAA

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) pone en marcha una nueva edición de 'Mayores con Wifi', un programa de formación digital que vuelve a contar con la participación de las diez universidades públicas andaluzas. Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores, la iniciativa afronta un nuevo curso con el objetivo de seguir proporcionando a las personas mayores conocimientos y herramientas que les permitan desenvolverse con mayor seguridad, autonomía y confianza en el entorno digital.

El programa nació a raíz de las dificultades de acceso y participación digital que se hicieron especialmente visibles durante la pandemia, ha apuntado el Consejo en una nota. Desde entonces, 'Mayores con Wifi' ha evolucionado como una propuesta de alfabetización digital y mediática basada en el aprendizaje práctico, orientada a situaciones que forman parte de la vida cotidiana: realizar gestiones administrativas, utilizar servicios sanitarios, hacer compras por Internet, comunicarse con familiares y amigos o identificar contenidos engañosos y posibles fraudes en la red.

La nueva edición mantiene su carácter eminentemente práctico y presencial. A lo largo de diez sesiones formativas, los participantes podrán familiarizarse con cuestiones relacionadas con la ciberseguridad, la identidad digital, las compras y gestiones online, las redes sociales y el consumo responsable de información en Internet, entre otros contenidos.

El programa se acompaña de un manual actualizado, concebido como material de consulta y apoyo para que los conocimientos adquiridos puedan aplicarse también fuera del aula. Las sesiones, de 120 minutos de duración, permiten combinar la explicación de los contenidos previstos en cada unidad con un espacio específico para atender las preguntas y dificultades que planteen los participantes. De este modo, el aprendizaje se adapta a las necesidades reales de los alumnos y favorece una formación cercana, comprensible y útil.

La iniciativa cuenta nuevamente con la colaboración de las universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Pablo de Olavide y UNED, que hacen posible extender el programa por el conjunto de Andalucía. La implicación de la comunidad universitaria permite acercar la formación a distintos territorios y contribuir a reducir las desigualdades que todavía persisten en el acceso y uso de las tecnologías.

Desde su puesta en marcha, cerca de 1.500 personas mayores han participado en 'Mayores con Wifi', una trayectoria que refleja la demanda de este tipo de iniciativas y la necesidad de seguir reforzando las competencias digitales de una población que cada vez tiene que realizar más actividades y gestiones a través de internet.

El programa presta además especial atención a los entornos rurales y a aquellos lugares donde las dificultades de acceso, formación o acompañamiento pueden incrementar la brecha digital. La experiencia de anteriores ediciones ha permitido llevar los talleres a municipios andaluces, acercando la formación a los ciudadanos y evitando que la distancia respecto a los grandes núcleos urbanos se convierta también en una barrera para la participación en la sociedad digital.

Con esta nueva edición, el Consejo Audiovisual de Andalucía y las universidades públicas andaluzas renuevan su compromiso con la inclusión digital de las personas mayores, entendiendo la alfabetización tecnológica no solo como una cuestión de manejo de dispositivos, sino también como una herramienta para reforzar la autonomía personal, la capacidad crítica y la participación social. El objetivo de 'Mayores con Wifi' sigue siendo que la transformación digital avance sin dejar a nadie atrás y que las personas mayores puedan utilizar las nuevas tecnologías con más conocimientos, mayor seguridad y plena confianza.