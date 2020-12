La mayoría de alojamientos hoteleros cerrados en Jaén por la covid no reabrirá con la próxima movilidad entre provincias

JAÉN, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La mayoría de los establecimientos hoteleros cerrados en la provincia de Jaén no tiene previsto reabrir una vez que se permita la movilidad interprovincial a partir del próximo 18 de diciembre y "el horizonte más cercano que manejan, si todo va bien, es el puente de Andalucía-Semana Santa".

Así lo ha indicado este martes a Europa Press José Ayala, presidente de la Asociación de Empresas de Alojamientos de la Provincia de Jaén, entidad que acaba de modificar sus estatutos para crecer aglutinando más subsectores turísticos bajo el nombre de TurJaén.

"Hay hoteles que se cerraron en marzo (por la pandemia de covid-19 y las restricciones aparejadas) que no han abierto y no van abrir hasta Semana Santa y hoteles que al pasar el verano, cerraron y lo mismo: el horizonte más cercano que están viendo es puente de Andalucía-Semana Santa", ha explicado Ayala.

Ha añadido que en la actualidad "casi el 90 por ciento de la planta hotelera (hoteles, hostales y pensiones) está cerrada o con servicios mínimos". De su lado, los apartamentos turísticos "abren bajo demanda" y "la mayoría abrirá para Nochebuena y fin de año, si hay alguna reserva". Unas fechas festivas para las que en los hoteles "no hay reservas todavía", ya que "hay pocas personas que se quieran arriesgar a un posible endurecimiento de las medidas" anticovid.

Al hilo, ha señalado que "un gran número de hoteles que antes preparaban fiestas y cenas de cotillón" no ofrecerá esta opción. "Los cotillones están prohibidos, pero cena de Navidad o cena especial no se van a hacer en la mayoría de los establecimientos, a no ser que alguno tenga ya alguna reserva de 15 o personas y haga algo así. No es viable preparar una cena especial de fin de año con las pocas reservas que hay actualmente", ha comentado.

Con respecto a los alojamientos, con en torno al diez por ciento de la planta hotelera provincial, que se mantienen operativos, "se sitúan en la ciudad de Jaén, Úbeda, Baeza y, sobre todo, se concentran en carretera, prestando servicio a transportistas, viajantes, comerciales..."

"El eje de Santa Elena hasta el límite con Córdoba, Guarromán, La Carolina está funcionando muy bien. Es lo que se está moviendo, por trabajo. El turismo se está moviendo poco y en las reservas hay muchas reticencias, preguntando plazos mínimos de cancelación. El cliente tiene muchas dudas ante esta incertidumbre", ha manifestado.

REESTRUCTURACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

Por otra parte, Ayala ha aprovechado para informar de la asamblea general de la Asociación de Empresas de Alojamientos de la Provincia de Jaén celebrada este lunes, en la que se ha acordado la modificación de estatutos para dar cabida a más sectores y el cambio de nombre.

En concreto, incluirá también camping, servicios turísticos culturales y empresas de turismo activo y ocio. Por ello, se ha dado entrada en la junta directiva a tres vicepresidencias sectoriales --Antonio Martínez, por camping, Sebastián Moreno por servicios turísticos culturales y Miguel Ángel García por turismo activo--. Además, la actual dirección se ha visto ampliada y reforzada por tres personas más que formarán parte del trabajo diario de la nueva entidad.

Tras las consultas realizadas al registro de patentes y marcas y de dominios, se ha aprobado como nueva denominación TurJaén (Turismo de Jaén), según ha detallado, no sin valorar que supone un "gran avance en la unión" del turismo jiennense "que servirá para afrontar los nuevos retos". Una "buena noticia al salir reforzadas todas las asociaciones y sectores implicados, sobre todo, en esta crisis, donde la actividad y demandas de los diferentes colectivos se verá defendidos con más fuerza".

Junto a ello, en la asamblea, que tuvo lugar por videoconferencia como medida de prevención ante la covid, se aprobó por unanimidad la cuenta de resultados del ejercicio, así como el presupuesto de 2021 y el informe de gestión de la entidad.