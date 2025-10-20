Los médicos abogan por mejoras salariales como "única vía" para paliar el "grave déficit" de profesionales en la pública

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Andalucía (SMA) ha trasladado este lunes al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, la "necesidad de un cambio de modelo sanitario en la comunidad que incluya una mejora de la situación laboral y retributiva del colectivo médico y facultativo como única vía para paliar el grave déficit de médicos en el sistema sanitario público". Según el sindicato, Sanz ha manifestado su "disposición a estudiar" la documentación y propuestas presentadas.

Así lo ha recogido el sindicato en una nota de prensa posterior al encuentro mantenido con Sanz y en el que han estado presentes el presidente del Sindicato Médico Andaluz, Rafael Ojeda, acompañado del secretario general del SMA, Ángel Tocino, y de la vicepresidenta del SMA, Carmen Serrano. Por parte de la Consejería de Sanidad, además del mencionado consejero Sanz, han asistido la vicepresidenta de la Consejería de Salud, María Luisa del Moral; y el director general de personal del SAS, José Luis Sedeño.

El encuentro, "desarrollado en un clima de cordialidad, escucha activa y voluntad de colaboración", ha servido a los representantes sindicales para conocer "oficialmente" al nuevo consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía como parte de la ronda de contactos que la Consejería está impulsando con todos los agentes del sector sanitario. Los representantes sindicales han expuesto al consejero las reivindicaciones de la profesión médica y facultativa, y han defendido la importancia de establecer un marco normativo específico que la regule y un ámbito de negociación propio.