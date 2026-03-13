Los médicos andaluces hacen un llamamiento a "secundar de manera masiva" la huelga del 16 al 20 de marzo

Manifestación convocada por el Sindicato Médico Andaluz con motivo de la tercera jornada consecutiva de huelga contra el estatuto marco aprobado por el Ministerio de Sanidad. A 18 de febrero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha hecho un llamamiento a los profesionales sanitarios a "secundar de forma masiva" la huelga convocada del 16 al 20 de marzo --segunda semana de huelga del calendario anunciado hasta el próximo mes de junio-- y a participar en la manifestación que se celebrará en Sevilla el próximo 18 de marzo.

Los motivos de este paro siguen siendo, en el plano estatal, la reclamación de un estatuto nédico y facultativo propio; una mesa de negociación específica para la profesión médica; una clasificación profesional ajustada a la cualificación y responsabilidad de los facultativos y una regulación de la jornada que ponga fin a los excesos horarios y a la infrarretribución de las guardias, tal como ha recogido el SMA en una nota de prensa.

"Desde el SMA subrayamos igualmente que la Junta de Andalucía no puede desentenderse del conflicto. Vinculamos la huelga y la manifestación del 18 de marzo a una doble exigencia política: por un lado, que el Ministerio abandone la confrontación verbal y abra una mesa de negociación real; por otro, que la Consejería de Salud andaluza asuma su responsabilidad en la mejora de las condiciones laborales, retributivas y organizativas del colectivo médico y facultativo andaluz", recoge la central sindical en una nota de prensa.

El SMA "lamenta profundamente el perjuicio" que la huelga pueda ocasionar a pacientes y usuarios, pero ha recordado que "los verdaderos responsables del deterioro asistencial y de unas listas de espera cada vez más graves no son los profesionales que se movilizan, sino las políticas que están deteriorando las condiciones de trabajo y dejando sin médicos a la sanidad pública".

La primera semana huelga se saldó con casi 300.000 actos asistenciales suspendidos en Andalucía y un impacto económico de 39,4 millones de euros. La huelga celebrada desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de febrero provocó la suspensión de 299.430 actos asistenciales, de los cuales 177.281 corresponden a Atención Primaria y 122.149 a Atención Hospitalaria. En los hospitales andaluces se suspendieron 96.524 consultas externas, 20.618 pruebas diagnósticas y 5.007 intervenciones quirúrgicas.