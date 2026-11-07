Medina Azahara acogerá un congreso sobre la reutilización de material constructivo y decorativo en sociedades del pasado

Cartel del congreso 'Reutilización y Spolia en Iberia: Pasado y presente, usos y significados'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra acogerá los días 12 y 13 de noviembre el congreso 'Reutilización y Spolia en Iberia: Pasado y presente, usos y significados', evento que permitirá ahondar en el conocimiento de la reutilización de materiales constructivos y decorativos por parte de diferentes sociedades del pasado.

Según informa el conjunto arqueológico en su web, consultada por Europa Press, Madinat al-Zahra es uno de los yacimientos que, tras su abandono y destrucción a principios del siglo XI, ha sufrido de manera importante el saqueo y la reutilización de sus materiales.

Cabe destacar que la significación de la ciudad y su Alcázar, como sede del poder califal, hizo estos que restos fueran muy valorados, tanto en distintas etapas históricas andalusíes (reinos de Taifas, almorávides o almohades) como entre los reinos cristianos del norte peninsular.

Así las cosas, el presente congreso 'Reutilización y Spolia en Iberia: Pasado y presente, usos y significados', pretende ofrecer una visión completa de los trabajos de investigación que se vienen realizando en los últimos años sobre esta resignificación de los materiales de culturas anteriores.

Además, en el transcurso de sus sesiones se presentarán los resultados de algunos de los proyectos más interesantes sobre esta temática, todos ellos puestos en marcha en colaboración con prestigiosos investigadores de universidades y centros de investigación nacionales e internacionales.

El congreso, cuyos directores son Jorge Elices, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, e Ignacio González, de la Universidad Autónoma de Madrid, se divide en un total de cinco sesiones a celebrar durante sus dos días de duración.

En concreto, el jueves, 12 de noviembre, las sesiones llevan por títulos 'La reutilización en Iberia: Visigodos, Bizantinos y Omeyas', 'La reutilización en Iberia: memoria, triunfo y poder (I)' y 'África-Ifriqiya: un escenario comparativo'. La jornada del viernes, día 13, se celebrará bajo los títulos 'La reutilización en Iberia: memoria, triunfo y poder (II)' y 'La reutilización en Iberia: olvido, diáspora y musealización'.