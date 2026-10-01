Medio centenar de artistas "oficiarán" un 'Réquiem por Lorca' durante cuatro días en doce espacios singulares de Granada

Cartel anunciador de 'Réquiem por Lorca', ambicioso programa artístico que durante cuatro noches reunirá interpretaciones a cargo de medio centenar de artistas y colectivos en una docena de espacios emblemáticos de la ciudad. - RÉQUIEM POR LORCA

GRANADA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de artistas y colectivos artísticos darán forma en la ciudad de Granada a 'Réquiem por Lorca', una gran y variada propuesta cultural en el que pretende ser el "homenaje definitivo" al poeta granadino en el 90 aniversario de su asesinato. Los espectáculos se desarrollarán en doce localizaciones de la ciudad nazarí durante cuatro días: del 15 al 18 de octubre.

Así lo han dado a conocer la promotora de este concepto artístico construido entre Maral Kekejian y Pep Olona y que se configura en torno a la figura de Federico García Lorca junto a la Fundación que lleva el nombre del artista.

En cuanto a los artistas, el evento contará con medio centenar de creadores y agrupaciones, tales y como Rocío Márquez, Alberto Cortés, Ángeles Toledano, Cuqui Jérez, Antonio Ruz, Ángeles Mora, Guille Galván, Carmen Camacho, Joven Coro de la Orquesta Ciudad de Granada, Eric Jiménez, Mariona Sagarra, Soleá Morente o la Orquesta Ciudad de Granada.

El caligrama 'Rosa de la muerte' (1934), escrito por propio Lorca, conduce este canto colectivo y da nombre a cada una de las jornadas. Un recorrido en doce ubicaciones emblemáticas de la ciudad. Con piezas creadas exprofeso para la ocasión, el programa se encadena en la continuidad narrativa de su caligrama y proponen a la ciudad, a sus ciudadanas y ciudadanos y los visitantes, el papel coprotagonista.

Cuatro jornadas que reúnen a medio centenar de artistas y colectivos que participan en las piezas creadas para este Réquiem concebido como "una sola obra en cuatro actos anunciada cada día con el tañido de las campanas de la ciudad": Agua para tu amor; Tierra para tu alma; Fuego para tu ceniza; y Aire para tu boca.

Entre las propuestas se contemplan las protagonizadas por Rocío Márquez, con 'AY', pieza que ha creado en torno al "ay" lorquiano y el quejío; o la de Soleá Morente, con 'La Llorera'. Además, se suman a otros nombres de la música como Eric Jiménez, batería de Los Planetas y Lagartija Nick; la de Guille Galván, guitarrista y letrista de Vetusta Morla; o la de Ángeles Toledano, una de las voces más importantes del panorama flamenco actual.

También serán protagonistas de este Réquiem artistas de otras disciplinas, como las poetas Ángeles Mora, Erika Martínez, Sara Torres o Sara Molina Doblas, entre otros; o artistas de la danza y las artes escénicas como Antonio Ruz, Ana Buitrago, Sergi Fäustino o Alberto Cortés.

'Réquiem por Lorca' va a dar gran protagonismo al tañido de las campanas con la recuperación de los toques manuales perdidos de la ciudad, de forma que las harán sonar cada día tres jóvenes de la ciudad, conocidos como los Campaneros de Granada.

A su vez, gran parte de las piezas se orquestan en base a más de 400 voces conformadas por el Coro de la Orquesta Ciudad de Granada, Coro Ciudad de Granada, Joven Coro de la OCG, Coro Nubah o la Coral Polifónica de la Basílica San Juan de Dios.

CUATRO JORNADAS

El primer acto, 'Agua para tu amor', explora el llanto a través de distintas formas artísticas en un lamento colectivo. La primera nota sonará a las cinco de la tarde, con el histórico toque de riego de la mano de los Campaneros de Granada desde la Ermita de San Sebastián y del Convento de San Bernardo de Granada.

Una tradición que dará paso a Rocío Márquez, que en cuatro pases, será la protagonista de 'AY', acción sonora y performativa para una voz en el Museo Casa de los Tiros.

En la Corrala de Santiago se podrán ver dos pases de 'Lacrimosa', desarrollo de la Lacrimosa de Mozart, en ocasiones interpretada de manera reconocible con el theremin por Javier Díez Ena y en otras ocasiones extendida en interludios electrónicos de invención sonora a cargo de Javi Álvarez.

La programación del primer día cierra en el Centro Federico García Lorca con 'La Llorera', encuentro catártico y ciudadano que reúne a artistas y músicos de Granada con un repertorio conocido y en un encuentro distendido para cantar a pleno pulmón melodías inolvidables y estribillos legendarios. Una pieza creada por el músico Adriano Galante, y que contará con varios músicos de la ciudad, como Soleá Morente.

El acto II, 'Tierra para tu alma' está dedicado a la tierra y las raíces, a la voz del poeta y a la Granada que llora a su artista y a todas las víctimas de la guerra.

La primera propuesta, bajo la dirección y acompañamiento de Ramón Rodríguez, historiador y músico, la realizarán personas de colectivos en riesgo de exclusión social que componen e interpretan su propia canción colectiva sobre la pérdida de la migración y el desarraigo, inspirados en el proyecto internacional Complaint Choir. Será en la Plaza de la Universidad.

En paralelo, el Colegio Mayor Santa Cruz la Real acoge 'Despedida', pieza creada desde el poema homónimo de Lorca e interpretada por la coreógrafa y artista granadina Ana Buitrago, junto al creador escénico Sergi Fäustino.

El segundo acto culmina en la Plaza de las Pasiegas con los dos pases de 'Yo canto para luego'. La pieza, compuesta por Guille Galván, guitarrista y teclista de Vetusta Morla, cuenta con la musicalización del 'Llanto por Ignacio Sánchez Mejías' en cuatro partes, cantadas por más de 200 voces. En esta obra se establece un diálogo entre el pop, la Lacrimosa de Mozart y algunos sonidos arraigados de la ciudad.

En el espectáculo, las doscientas voces de Granada sonarán junto a artistas como Alonso Díaz, director musical; Ángeles Toledano y Miguel García Cantera como solistas; Sara Molina junto a la vieja grabación del 'Llanto' de Paco Rabal como narradores, Antonio Ruz en la dirección de movimiento; Héctor Eliel Márquez, Encarni Rodríguez Torres y Juan Ignacio Rodrigo Herrera en la dirección coral; con Benito Bernal (guitarra), Álvaro Domínguez (arreglista), Paz Sabater (piano) y Eric Jiménez (percusión).

El acto tercero, 'Fuego para tu ceniza' traerá el sábado la ceremonia del recuerdo y la despedida en tres espacios con tres cantos diferentes: La Madraza, el Corral del Carbón y la Catedral.

La Madraza acogerá los tres pases de El Cant de la Sibil·la; declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO e interpretado por Mariona Sagarra y el Coro Nubah de Granada, con la dirección de Alberto Palacín.

El Corral del Carbón acogerá 'Re-Petición', en tres pases en una exploración de la repetición como eco que vacía y se cobija en la palabra, creada e interpretada por Carmen Camacho y Rocío Márquez.

La noche acabará en la Catedral de Granada con 'Llanto & Réquiem', obra que encadena el 'Llanto por Ignacio Sánchez Mejías de Lorca' y el Réquiem de Mozart. Estarán unidas en la penumbra por la voz de Alberto Cortés, creador, intérprete y escritor andaluz cuyo lenguaje escénico navega entre el teatro contemporáneo y la performance.

El final del tercer acto llega en dos lenguajes y una misma despedida con la música de la Orquesta Ciudad de Granada y el Coro de la OCG bajo la dirección de Lucas Macías y Héctor Eliel Márquez (dirección coral) en la interpretación del Réquiem de Mozart junto a un gran coro comunitario.

El cuarto y último acto, 'Aire para tu boca' pondrá el cierre el domingo y se representará en la mañana dedicado a la liberación tras el duelo, a la esperanza, a la memoria que honra y que da fuerzas.

Su primera pieza será 'Poetas' en El Carmen de los Mártires, lectura de ocho poetas andaluces que reflexionan sobre la vida y la muerte desde el verso lorquiano.

El programa tiene su última entrada a las 12,30 horas, con 'Campanas por el Poeta' sobre la grabación homónima de Enrique Morente (Lorca, 1998), una coreografía pirotécnica de humos de color que será visible desde distintos puntos de la ciudad junto con el tañido de las campanas de seis templos de Granada.