Los medios aéreos se retiran ante la evolución favorable del incendio forestal en el Sacromonte

Un avión trabaja en la extinción del incendio forestal en el Sacromonte. - INFOCA

GRANADA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado en el Sacromonte en torno a las 13,20 horas de este viernes evoluciona de forma favorable, por lo que ya se han retirado los tres medios aéreos que había en la zona.

Sobre el terreno trabajan en estos momentos 16 profesionales con un camión autobomba para la estabilización del fuego, según detalla el Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press.

El dispositivo contó inicialmente con tres medios aéreos --un helicóptero ligero y dos aviones de carga en tierra-- para luchar contra las llamas, junto a los efectivos por tierra.

Protección Civil de Granada precisa que se trata de un incendio de vegetación en uno de los barrancos que va desde el barrio del Sacromonte y la Abadía del Sacromonte.