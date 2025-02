El director de la RTVA confía en un acuerdo para que se desconvoque la huelga del 28F: "Está habiendo avances"

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado, ha confiado este martes en que se alcance un acuerdo entre la dirección y los representantes de los trabajadores para que se desconvoque la huelga general prevista el 28 de febrero, Día de Andalucía, cuando Canal Sur emite una programación especial.

Durante su comparecencia en comisión del Parlamento andaluz, Mellado ha explicado que en la mañana de este martes se está produciendo la tercera reunión entre el comité de huelga de Canal Sur y la dirección de la empresa con la idea de alcanzar "un acuerdo que permita que Canal Sur pueda cumplir con su obligación de servicio público" en un día como el 28F, e incluso poder seguir con "cierta normalidad una de las manifestaciones culturales más importantes de nuestra tierra, como es el Carnaval de Cádiz".

Ha agregado que, según la información que le está llegando, el desarrollo de esta tercera reunión entre la dirección de la empresa y el comité de huelga se está produciendo con un "gran ejercicio de responsabilidad entre ambas partes" y está habiendo "avances".

Mellado ha expuesto que ante una propuesta "generosa" como la que ha hecho la dirección de RTVA, "hay un escenario propicio para que haya un acuerdo" y ha apelado también "a la responsabilidad del comité de huelga de que se consiga ese acuerdo".

"Que quede claro que la disposición de la dirección de la empresa es lograr un acuerdo, pero también desde la responsabilidad y desde el análisis de la realidad de Canal Sur y de la RTVA, y creo que el comité de huelga también tiene que ejercer ese sentido de responsabilidad", ha dicho Mellado, para quien "no se dan las condiciones para una huelga general, y menos un 28F", por una cuestión como son "nuevas contrataciones en el departamento de cámaras de Sevilla" junto a otras demandas, aunque ha querido dejar claro su respeto al derecho a la huelga.

Tras indicar que no quiere decir, en modo alguno, que "no sea importante encontrar una solución" para esa cuestión, Mellado ha explicado que, después de años y años de "falta de contrataciones" con las anteriores direcciones durante la etapa de los gobiernos del PSOE-A, desde el año 2020, con la nueva dirección, se han realizado 659 contratos.

En su opinión, la convocatoria de una huelga general de 24 horas "se reserva para asuntos de extrema gravedad y de fuerza mayor, como pueden ser conflictos colectivos de despido por expedientes de regulación de empleo, quiebra de la empresa, o retrasos de los pagos de la nómina", y, "afortunadamente, ninguna de estas causas se producen en Canal Sur, todo lo contrario".

Por su parte, el parlamentario del PSOE-A Mario Jiménez ha pedido a Mellado que "pare la huelga porque no es de recibo que el Día de Andalucía no funcione la RTVA", a la que la actual dirección ha "conducido a un callejón sin salida". "No han dejado a los trabajadores más opción que convocar una huelga para llamar la atención de la sociedad andaluza en reivindicación de sus derechos laborales y de sus condiciones de trabajo", ha dicho Jiménez, para quien la actual dirección está "destrozando cada día" la cadena autonómica, a base "de intervencionismo político, de sectarismo y de persecución del criterio profesional".

Ha considerado que sí hay "motivo" para la huelga, pero ha instado a la dirección general a que se negocie y se atiendan las reclamaciones de los trabajadores y "haga posible que se desconvoque la huelga y que el 28 de febrero se pueda celebrar como merece ser el Día de Andalucía". Ha denunciado la "manipulación" en la cadena y el proceso de "privatización de la información" que se ha abierto. "Tienen destrozado el servicio público de la RTVA", ha denunciado Jiménez sobre la gestión de la actual dirección, a la que ha exigido que "cumpla" con la ley de RTVA, con el Estatuto de Autonomía y con el estatuto de los trabajadores.

La diputada de Vox Ana María Ruiz ha manifestado que la actual dirección de la RTVA sigue las recomendaciones del Gobierno del PP-A de seguir el "mismo modelo del socialismo" y ha señalado que, para acabar con la "huelgas injustificadas, hay que acabar con consejos profesionales y desactivar delegaciones de activismo politico", como la de Madrid.

Por su parte, la diputada de Por Andalucía Alejandra Durán ha criticado que Mellado siempre intente justificar cualquier demanda o reclamación de los profesionales como si fueran "delirios o inventos infundados", y ha dicho que la actual dirección de la cadena no ha tenido ningún "interés" en mejorar la gestión. Ha considerado que tal y como está la situación actualmente, la huelga está "más que justificada", aunque ha confiado en que se llegue a un acuerdo dando respuesta a las demandas de los trabajadores.

La diputada del PP-A María Auxiliadora Izquierdo ha reprochado a Mario Jiménez los "insultos" lanzados durante su intervención y ha negado que actualmente exista "manipulación" en la RTVA, que sí "la había" en las etapas de los gobiernos del PSOE-A. Ha manifestado que, aunque aún "quedan muchas cosas por hacer", la gestión de la actual dirección de la RTVA va "por el buen camino".