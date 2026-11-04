Mellado y los consejeros de la RTVA y el Consejo Audiovisual toman posesión en sendos actos con Moreno en el Parlamento

Foto de familia de la toma de posesión de los consejeros de la RTVA en el Parlamento andaluz, en un acto al que han asistido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la presidenta del Parlamento, Ana Mestre. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El reelegido como director general de la Agencia Pública Empresarial de Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado, así como los integrantes del consejo de administración de la radio televisión pública andaluza y los del Consejo Audiovisual de Andalucía recientemente elegidos han tomado este miércoles, 4 de noviembre, posesión de sus puestos en dos actos celebrados de forma consecutiva en el Parlamento a los que han asistido tanto el presidente de la Junta, Juanma Moreno, como la presidenta de la Cámara andaluza, Ana Mestre, y el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Gobierno andaluz, Antonio Sanz.

Estas tomas de posesión, que se han llevado a cabo en el Salón de Protocolo del Parlamento, se han desarrollado dos semanas después de que el Pleno de la Cámara procediera, el pasado 21 de octubre, a la reelección de Juan de Dios Mellado como director general de la RTVA, a propuesta de los grupos Popular y Vox, así como a la renovación de los nueve miembros de su consejo de administración y del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA).

Para el consejo de administración de la RTVA fueron elegidos por el Pleno del Parlamento, a propuesta del Grupo Popular, el actual presidente del órgano, Rafael Porras; Mariví Romero Pérez --que también repite--, Francisco Rodríguez Roa y Lourdes Fuster.

A propuesta del Grupo Socialista, el Pleno del Parlamento reeligió como consejera de la RTVA a la periodista Eva Suárez y designó a la exdiputada del PSOE-A Alicia Murillo, mientras que a propuesta de Vox se eligió a José Antonio Gómez Granados. Además, fueron elegidos Pilar González y Sergio Cedena después de que los grupos de Adelante Andalucía y Por Andalucía, respectivamente, propusieran sus nombres.

Como consejeros del Consejo Audiovisual de Andalucía han tomado posesión este miércoles, tras su elección por parte del Parlamento, el periodista José Francisco Domínguez del Postigo, Domi del Postigo, actual presidente del órgano; así como Mateo Rísquez, Pilar Jimeno y Andrés Muriel, todos ellos elegidos a propuestas del Grupo Popular.

También han tomado posesión de sus puestos como consejeros del CAA los periodistas Manuel Vargas y Patricia Godino, propuestos por el Grupo Socialista; Luis Guijarro Santos, elegido a propuesta de Vox; Macarena Hernández, tras ser propuesta por Adelante Andalucía, y María Cruz Tornay, cuya candidatura promovió el grupo Por Andalucía.

Tras las votaciones en el Pleno del Parlamento, el Consejo de Gobierno de la Junta dio 'luz verde' a estos nombramientos en su reunión del pasado viernes, 30 de octubre.