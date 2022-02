Mellado defiende el "compromiso" de la RTVA con la "neutralidad e imparcialidad" frente a críticas de la oposición

SEVILLA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado, ha defendido este miércoles el "compromiso" del ente público andaluz con los principios de "neutralidad e imparcialidad", que cumple tanto por "convencimiento personal" suyo como por el de los responsables de los servicios informativos y de la propia plantilla de la empresa, algo que han cuestionado desde los grupos de la oposición en el Parlamento andaluz.

Así lo ha reivindicado Juan de Dios Mellado en una comparecencia en la comisión parlamentaria de control de la RTVA y de sus sociedades filiales a petición de los cinco grupos con representación en la Cámara --PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs), Unidas Podemos por Andalucía y Vox-- para abordar la imparcialidad, neutralidad y el pluralismo informativo en Canal Sur.

El director general de la RTVA ha comentado que no cree que "se pueda señalar un antes y un después" en el modo de proceder de la radio televisión andaluza, en el sentido de que "antes las normativas y libros de estilo se cumplieran" y ahora los profesionales estuvieran sometidos "a una especie de tiranía de manipulaciones".

En esa línea, Mellado ha manifestado que la labor de los servicios informativos de la RTVA "está orientada a cumplir con la obligación de ofrecer un servicio público de calidad bajo las premisas de objetividad y pluralidad periodística, sin vetos ni imposiciones a periodistas".

"Cumplimos con la labor diaria de informar, recoger la actualidad y todas las opiniones con máximo respeto a los profesionales", ha añadido el director general, que ha insistido así en defender que se siguen los "criterios básicos de pluralidad, imparcialidad e independencia" en la elaboración de los informativos.

De igual modo, ha subrayado que en Canal Sur "queremos ser referente informativo de Andalucía", y eso "sólo se puede conseguir dirigiéndonos a todos los andaluces", tras lo que ha puesto de relieve además que la RTVA es "un medio muy controlado por diversos organismos, por lo que se ofrecen muchas garantías" para "el cumplimiento de esos principios de neutralidad e imparcialidad", que está así "asegurado por muy diversas vías".

Tras señalar además el "respeto a la libertad de expresión" por parte de la RTVA, Juan de Dios Mellado ha agregado que "si se ha detectado cualquier anomalía se ha corregido por parte de la Dirección General de Canal Sur".

PSOE-A ACUSA A MELLADO DE IR "AL DICTADO DE PP Y CS"

En el turno de los grupos, la diputada del PSOE Soledad Pérez ha recriminado al director general de la RTVA que "va usted al dictado de PP y Cs", así como ha concluido que "no ha cometido anomalía, tiene una metodología", que ha concretado en una escaleta modelo de un informativo para afirmar que "sale Bonilla, le sigue Marín, el consejero que esté ese día, y en alguna cola aparece una voz más crítica, breves segundos, ésa es su metodología".

Pérez, apoyándose en unas declaraciones de la diputada de Cs Ángela Rodríguez sobre la condición de servicio público de la RTVA para afirmar a partir de ese pronunciamiento que "la RTVA estará en riesgo, si vuelven a gobernar, serán la tumba de la RTVA", ha sostenido que "manipulan el informe del Consejo Audiovisual, que no dice eso, dice que determinadas televisiones locales tienen más manipulación que ustedes".

La diputada del PSOE ha considerado que existen "las secuelas postZancajo, la época posterior es exactamente igual, han perfeccionado el método".

La parlamentaria de PP Rosalía Espinosa ha sostenido, en cambio, que la RTVA "cumple con todos los estándares de calidad, veo informativos diversos que recogen la actualidad de Andalucía", y ha defendido una reciente entrevista en Canal Sur al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, al esgrimir que "lo llevaron a El Hormiguero y batió records de audiencia".

Espinosa ha defendido que "en Canal Sur ya no hay listas negras de periodistas, que no pueden pasar por Canal Sur", y ha trasladado sobre las informaciones sobre las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, de las macrogranjas para afirmar que en Unidas Podemos "no deben enfadarse tanto por Alberto Garzón, están de permanente actualidad con sus líos políticos, dejan poco tiempo para los demás".

La diputada de Cs Ángela Rodríguez ha considerado sobre el análisis de los informativos de Canal Sur que "no se trata de un minutaje, del minuto exacto en que sale un partido", por lo que ha abogado por evaluar si "están representadas las voces de todos los andaluces, de todos los andaluces representados en la televisión pública, en la que pagan", para colegir entonces que "si no cumple como servicio público deber ser eliminada", afirmación que ha pedido que no se malinterprete para reafirmarse en que "nuestro partido defiende el servicio público".

En tono retórico se ha preguntado si "se está haciendo un buen servicio público", y ha afirmado entonces un "sí", y ha trasladado al director general de la RTVA que "le agradecemos el trabajo que está haciendo".

"BONILLA TELEVISIÓN" SEGÚN UNIDAS PODEMOS

El parlamentario de Unidas Podemos por Andalucía Jesús Fernández ha defendido que "los trabajadores hacen un trabajo excelente" antes de lamentarse que Canal Sur derive en "Bonilla Televisión", mientras que ha reprochado al director general de la RTVA que "consiente que se pisotee a los trabajadores, que haya injerencias en la plantilla".

Fernández ha acusado a la RTVA de contribuir a que "los bulos sigan creciendo en Andalucía", reflexión que apoyado en el caso de "los bulos sobre nuestro ministro de Consumo", al considerar que "el 13 de enero se cebaron con nuestro compañero Alberto Garzón, no debatían sobre el concepto de macrogranja, y en 'The Guardian' deben estar flipando sobre cómo se ha tratado este tema en la televisión andaluza".

"Están incumpliendo la Carta Estratégica, mancillando informativo tras informativo", ha afirmado Fernández.

Finalmente, el parlamentario de Vox Alejandro Hernández ha sostenido que "en Canal Sur hay mucho activismo", afirmación que ha sustentado en el dato de que el 17 de enero, a las 14:32; 14:37; 14:40; 14:42; 14:44; 14:49; 14:50 y 14:54 horas aparecieron informaciones sobre el PP y se hizo una entrevista al expresidente Rajoy, mientras ha lamentado la escasa relevancia a un sondeo de Sigma Dos donde solo se ofrecieron los testimonios de PP y PSOE, y no de Vox, para apuntar que fue "una noticia intencionadamente incompleta".

"Prometieron un cambio y ofrecen más de lo mismo: más manipulación y propaganda", ha sostenido Hernández.

RÉPLICA DE MELLADO

En su turno de réplica, el director general de la RTVA ha sostenido que "ni los informes del Consejo Audiovisual de Andalucía ni los resultados de audiencia reflejan desapego a los informativos de Canal Sur", que "es de todos los andaluces", y "los andaluces ven" esa cadena, según ha remachado.

De igual modo, ha defendido que en Canal Sur han realizado entrevistas a "cualquier dirigente político que viene a Andalucía y lo pide", y entre ellos ha aludido a ministros del Gobierno de España de PSOE y Unidas Podemos y a representantes de Vox como su diputada nacional Macarena Olona.

Finalmente, Mellado ha concluido reivindicando su "metodología" de "trabajar para ofrecer un mejor servicio a los andaluces", y valorando que, "afortunadamente, tres años después" de la renovación en la dirección de la RTVA, "la situación de Canal Sur es totalmente distinta" a la que presentaba al inicio de la legislatura.