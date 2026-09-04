Mellado, Morales y Fernández (PSOE) asumen responsabilidades destacadas en comisiones del Parlamento andaluz

Los diputados del PSOE por Córdoba en el Parlamento de Andalucía, Silvia Mellado (centro), Esteban Morales y Victoria Fernández. - PSOE

CÓRDOBA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los tres diputados del PSOE por Córdoba en el Parlamento de Andalucía --Silvia Mellado, Esteban Morales y Victoria Fernández-- han asumido "responsabilidades destacadas" en diferentes comisiones parlamentarias, desde las que trabajarán "para defender los intereses de la provincia, trasladar a la Cámara andaluza las demandas de la ciudadanía y fiscalizar la acción del Gobierno" andaluz del popular Juanma Moreno.

Según ha informado el PSOE en una nota, la representación socialista cordobesa tendrá, de esta forma, una "presencia relevante" en áreas directamente vinculadas con algunos de los principales retos económicos, sociales y territoriales de Córdoba, como el empleo, la actividad empresarial y el trabajo autónomo, la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, así como la agricultura, el agua y el desarrollo rural.

Así, Silvia Mellado ejercerá como portavoz de la Comisión de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, una responsabilidad desde la que defenderá "la necesidad de impulsar políticas activas de empleo y mejorar las oportunidades laborales de los cordobeses y cordobesas". Asimismo, "trabajará en defensa del tejido productivo de la provincia, de las pequeñas y medianas empresas y de las personas trabajadoras autónomas, fundamentales para la economía y la generación de empleo en Córdoba".

Por su parte, Esteban Morales presidirá la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Parlamento de Andalucía. Desde esta responsabilidad, velará "por la protección del patrimonio natural de Andalucía y exigirá a la Junta el cumplimiento de sus compromisos en materia medioambiental y de lucha contra el cambio climático, una cuestión de especial importancia para una provincia que afronta de manera directa las consecuencias de las altas temperaturas, la sequía y la degradación de sus recursos naturales".

Por último, Victoria Fernández será la nueva portavoz de la Comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, una responsabilidad de "enorme trascendencia" para Córdoba y para el conjunto de su territorio. Desde esta comisión, "defenderá soluciones eficaces frente a la sequía, un mayor respaldo a agricultores y ganaderos y una gestión justa y sostenible de los recursos hídricos".

La parlamentaria socialista trabajará, igualmente, para "trasladar al Parlamento las necesidades del sector agrario cordobés y de los municipios rurales, reivindicando políticas que contribuyan al desarrollo económico, al mantenimiento de la población y a la mejora de los servicios públicos en el conjunto de la provincia".

Los tres parlamentarios han subrayado que estas responsabilidades permitirán "reforzar la voz de Córdoba" en el Parlamento de Andalucía y "situar en el debate político autonómico algunas de las principales preocupaciones de la provincia".

"Nuestra obligación es llevar al Parlamento de Andalucía la voz de Córdoba y defender los intereses de sus ciudadanos y ciudadanas ante un Gobierno de Moreno Bonilla que tiene que ofrecer respuestas a los problemas reales de nuestra tierra", han señalado los representantes socialistas.

En este sentido, han destacado que su trabajo parlamentario no se limitará a las comisiones en las que han asumido responsabilidades específicas. Silvia Mellado, Esteban Morales y Victoria Fernández continuarán atendiendo, junto al conjunto del Grupo Parlamentario Socialista, todas las demandas y necesidades que se produzcan en la provincia de Córdoba en las diferentes materias que son competencia de la Junta de Andalucía.

La sanidad pública, la educación, la vivienda, los servicios sociales, las infraestructuras, la lucha contra la despoblación y el desarrollo económico serán también cuestiones prioritarias en el trabajo de los parlamentarios socialistas por Córdoba.

Los representantes del PSOE mantendrán, además, un contacto permanente con los ayuntamientos, los agentes sociales y económicos, los colectivos y la ciudadanía cordobesa para conocer de primera mano sus preocupaciones y trasladarlas al Parlamento de Andalucía.

"Queremos ser la voz de los pueblos y ciudades de Córdoba en la Cámara andaluza, estar cerca de los problemas de la gente y exigir al Gobierno andaluz las soluciones que nuestra provincia necesita", han afirmado.

De esta manera, el PSOE de Córdoba refuerza su compromiso con una oposición útil, cercana y constructiva, que combine la defensa de los intereses de la provincia con una labor permanente de control y fiscalización de las políticas del Ejecutivo autonómico.

El PSOE de Córdoba ha insistido en que sus tres representantes en el Parlamento de Andalucía afrontan esta nueva etapa con el compromiso de trabajar "con cercanía, responsabilidad y firmeza" para que las necesidades de la provincia tengan una "presencia permanente" en el debate político andaluz.