Mellado sitúa en los centros territoriales "gran parte" de 53 contrataciones de una RTVA con un 20% de merma de personal

SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juande Mellado, ha asegurado este martes durante su comparecencia en comisión parlamentaria que "gran parte" de las 53 contrataciones que hará este organismo "en breve" se destinará a paliar la merma de personal que sufren los centros territoriales, partícipes del retroceso generalizado del 20% de la plantilla del ente autonómico.

Mellado ha declarado ser "consciente" de la situación que afrontan las delegaciones territoriales de Canal Sur Radio y Televisión, donde ha reconocido que "se nota más" la carencia de recursos humanos, al tiempo que ha atribuido el descenso de personal por factores como jubilaciones, incapacidades o defunciones.

El director general de la RTVA ha señalado que desde 2008 no se ha cubierto la tasa de reposición y que desde 2021 no se cubrían las bajas de larga duración. Esas medio centenar de contrataciones que ha anunciado ha explicado que se hará con cargo a las tasas de reposición de 2021 y 2022.

El máximo responsable de la RTVA, quien ha iniciado su comparecencia asegurando que los profesionales de los centros territoriales son quienes "dan sentido a la RTVA" por estimar que recae sobre ellos "uno de los cometidos más importantes" de este organismo público audiovisual como es "vertebrar Andalucía", ha reconocido que "con una edad elevada las bajas son de más larga duración", aunque, pese a ello, ha sostenido que "hemos conseguido salir adelante".

"Desde 2020 hemos intentado revertir esta situación", ha proclamado Mellado, quien ha indicado que en las delegaciones territoriales "se han formalizado 160 contratos en las delegaciones por producción, sustituciones o relevos", por lo que ha considerado que se han aplicado "medidas paliativas desde 2008".

El director general de la RTVA ha defendido una inversión de tres millones en la renovación de equipos, incluidos los controles de televisión y radio, para proclamar que la dirección del ente autonómico está inmersa en ir "buscando soluciones de futuro y a corto plazo".

En su réplica a los grupos parlamentarios ha defendido "mimar y cuidar a los centros territoriales", convencido de que "no hemos mirado para otro lado", ha blandido que "si partimos de la premisa de que 2008 se han amortizado todas las plazas", ha colegido que "de aquellos polvos, estos lodos", y ha asegurado que "cuando llegamos no había Plan de Recursos de Humanos" y que "las bolsas de trabajo no se actualizaban desde los 90".

"Desmantelamiento es lo que había antes", ha proclamado Mellado, quien ha esgrimido que "se han invertido 30 millones" en la RTVA, cifra que ha calificado como "la mayor inversión de las últimas décadas", lo que ha supuesto que "todos los centros se han renovado".

Sobre la situación de los centros territoriales ha explicado que "hay seis centros por encima del 75%" de la plantilla media exigible, para reconocer que por debajo de esa media se encuentran el Centro de Producción de Granada, con una plantilla al 58%, o de Algeciras, que está al 69% y ha concluido que "la media da un 80% de cobertura que viene en el convenio colectivo".

PSOE-A: LA PLANTILLA DE LA RTVA PRESENTA UNA SITUACIÓN "ALARMANTE"

En el turno de posicionamiento de los grupos, la parlamentaria del PSOE-A Rocío Arrabal ha sostenido que Mellado "no ha entrado en profundidad" durante su intervención "en la situación real de las delegaciones territoriales" de la RTVA, una cuestión que a los socialistas les "preocupa mucho" y que abogan por "revertir", según ha abundado.

La representante socialista ha partido de premisas como que "la RTVA se ha convertido en algo que está al servicio total" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, "y sus intereses políticos, y no al servicio de los ciudadanos", y "no se puede eliminar la perspectiva local de la información y del debate político".

Tras ello, ha sostenido que "el problema de fondo de las delegaciones territoriales es la escasa contratación y falta de previsión de los recursos humanos", y al respecto ha advertido de la situación "totalmente lamentable y alarmante de la plantilla" de estos centros, ya que "en general falta personal en todas y cada una" de estas delegaciones, según ha puesto de relieve antes de instar al director de la RTVA a "cubrir las bajas" que se producen en la plantilla sin "prescindir" de la firma de contratos para incorporar a "más gente" a estos equipos.

VOX NO VE "BIEN GESTIONADOS" LOS CENTROS TERRITORIALES

Por su parte, la diputada de Vox Ana María Ruiz ha comenzado denunciando la "falta de previsión" que, en su opinión, se dio en la RTVA durante los años de gobierno socialista en la Junta, así como ha advertido de que los centros territoriales "no están bien gestionados", cuando son "fundamentales para garantizar la información de proximidad al ciudadano".

En esa línea, ha abogado por impulsar "cambios estructurales" en los centros territoriales, que "necesitan no más personal, sino una buena gestión de ese mismo personal, con mayor flexibilización y menor rigidez sindical" de la que hay actualmente, según ha opinado la diputada de Vox, que ha concluido manifestando que "lo que hay que hacer no es engordar la corporación, sino gestionarla adecuadamente".

POR ANDALUCÍA LLAMA A "CUIDAR" LAS DELEGACIONES

Por su parte, la parlamentaria de Por Andalucía Alejandra Durán ha llamado a "cuidar y mimar" las delegaciones territoriales de Canal Sur, donde se dan situaciones de "carencia de medios humanos" que "imposibilitan que puedan desempeñar el ejercicio de sus funciones dentro de este medio público", según ha advertido antes de subrayar que "queda muchísimo por hacer" en materia de tasa de reposición.

La también representante de Podemos Andalucía ha emplazado al director de la RTVA a tomarse "en serio la tarea de creerse que la radio televisión pública es un servicio público que, como tal, debe ser cuidado y dotado de recursos humanos y materiales" suficientes.

Finalmente, la diputada del PP-A Auxiliadora Izquierdo ha acusado a las representantes de los grupos de la oposición de "faltar a la verdad" en sus intervenciones, realizando "un análisis de la actualidad sin haber tenido en cuenta de dónde venimos y qué ha pasado en los 35 años de historia de la RTVA", de los que 30 coincidieron con un gobierno del PSOE-A en la Junta, según ha subrayado.

En esa línea, ha comentado que "parece que los socialistas acaban de llegar y aterrizar, cuando se han llevado 30 años gobernando y dirigiendo la televisión" pública andaluza, y en todo caso ha reconocido que "claro que hay problemas en la plantilla" de Canal Sur, y que hay que "hacer mejoras y seguir invirtiendo", pero ha reprochado a los socialistas que "no hicieron absolutamente nada, no movieron ni un dedo para solucionar estos problemas".

Frente a ello, la parlamentaria del PP-A ha defendido que "la nueva dirección" de la RTVA capitaneada por Juan de Dios Mellado "está dándole la vuelta a esta situación en la que se encontró la RTVA en 2019".