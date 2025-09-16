Meltio inaugurará en octubre su primer centro de referencia de fabricación aditiva avanzada en Estados Unidos

Una de las piezas metálicas impresas en 3D por Meltio y que se mostrarán en Estados Unidos. - MELTIO

LINARES (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

Meltio, fabricante internacional de soluciones industriales de fabricación aditiva de metal con sede en Linares (Jaén), inaugurará en octubre su primer centro de referencia de fabricación aditiva avanzada en Estados Unidos.

Junto a su socio en EEUU Fastech, un proveedor con sede en Virginia de servicios avanzados de fabricación aditiva y mecanizado de metales, ha anunciado el lanzamiento oficial de su integración del robot Meltio Engine, según ha informado este martes en una nota la firma linarense.

Se basa en láser azul que va imprimiendo las piezas mediante la técnica del hilo de soldadura tras ir fundiendo la bobina de material metálico, a la tecnología de impresión 3D de metal con hilo Blue Laser. Este "hito" se celebrará con la inauguración del primer centro internacional de referencia de fabricación aditiva avanzada (AM) de Meltio en Danville, Virginia, el próximo 14 de octubre.

Las nuevas instalaciones servirán como centro de demostración para que las industrias estadounidenses e internacionales experimenten las capacidades de las soluciones de impresión 3D de metal con láser de hilo y deposición de energía dirigida (DED) de Meltio en múltiples sectores, una técnica que mediante la soldadura va fundiendo el hilo de material capa a capa para fabricar o reparar piezas metálicas.

"Este centro supone un hito importante en la expansión global de Meltio, ya que destaca el cambio revolucionario de la tecnología IR a la tecnología láser azul. Con un mayor rendimiento, fiabilidad y escalabilidad, esta introducción sienta las bases para futuros centros de referencia en todo el mundo", ha explicado.

El nuevo centro de referencia de Meltio se especializará en la producción de piezas metálicas para sectores como el de defensa, aeroespacial, naval, educativo y otros.

Desde Meltio se ha subrayado el valor de la fabricación aditiva de metal con láser de hilo para resolver retos críticos: permite la reparación y la producción bajo demanda en zonas remotas u operativas, sustituye componentes obsoletos o desgastados, restaura equipos dañados en combate y ofrece flexibilidad de diseño para piezas innovadoras. Al reducir la dependencia de cadenas de suministro vulnerables y permitir la teleoperación remota, "Meltio ofrece plazos de entrega más cortos y costes reducidos".

Como parte de este paso, Fastech ha adquirido la impresora 3D de metal Meltio M600 y la cédula que incluye un brazo robótico en un container Meltio Robot Cell, con la que se mostrarán diferentes piezas de uso real en la industria durante el citado evento de presentación previsto en octubre.

AVANCES EN DEFENSA Y SEGURIDAD

El centro de referencia de Meltio permitirá a los fabricantes de los sectores de defensa, aeroespacial, automoción, minería, energía, petróleo y gas, e investigación probar, validar y adoptar aplicaciones de fabricación aditiva metálica. Ayudará a las empresas a reducir costes, acelerar la producción y fortalecer las cadenas de suministro con una fabricación fiable y bajo demanda.

La empresa ha detallado que e sistema industrial Meltio M600 y el kit de integración de motores Meltio para robots industriales permiten la producción y reparación de piezas en múltiples materiales metálicos in multiple materials, incluido cobre, titanio, aceros inoxidables, inconel y aluminio.

De esta forma, responde a las demandas cambiantes de múltiples industrias estadounidenses ofreciendo una impresión 3D en metal altamente fiable que hace posible la fabricación aditiva avanzada gracias a su tecnología Blue Laser, que "ofrece una versatilidad excepcional en la producción de piezas, la reparación, la durabilidad y la adición de características".

SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA

"Su enfoque de forma casi neta minimiza el tiempo de producción y reduce el desperdicio de material, lo que hace que el proceso sea más respetuoso con el medio ambiente y establece un nuevo estándar de eficiencia en la fabricación aditiva", ha añadido Meltio.

Las soluciones de fabricación aditiva de metal por deposición de energía dirigida (DED) con láser de hilo de Meltio "ofrecen tolerancias más altas y una definición de piezas superior en comparación con otras tecnologías similares". Algo que "las hace especialmente valiosas para industrias en las que la precisión, la repetibilidad y la reducción de los plazos de entrega son fundamentales".

Alan Pearce, director de Fastech, ha expresado su satisfacción por este acuerdo. "Muchas empresas, incluida la nuestra, están adoptando la tecnología DED porque permite tolerancias más altas, una definición superior de las piezas, precisión, repetibilidad, disponibilidad y plazos de entrega reducidos. Este sitio ofrecerá a los fabricantes estadounidenses la oportunidad de experimentar esas ventajas de primera mano", ha afirmado.

Por su parte, Gabriel Ortiz, responsable comercial de Meltio en Estados Unidos y Latinoamérica, ha aseurado que "el establecimiento de este primer centro de referencia mundial en Estados Unidos refleja el firme compromiso de Meltio con el apoyo a las industrias estadounidenses".

"Con Fastech, ofrecemos a los fabricantes la oportunidad de explorar aplicaciones de vanguardia, desde la defensa hasta la investigación, que demuestran el poder transformador de la impresión 3D de metal con láser de hilo", ha manifestado.