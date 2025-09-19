Siete afectados por inhalación de humo tras un incendio en un piso de estudiantes

GRANADA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Siete personas se han visto afectadas por inhalación de humo en el incendio, ya extinguido, que se ha declarado sobre las 15,00 horas en el dormitorio de un piso de estudiantes en la sexta planta de un bloque de la calle Arabial, en el entorno del centro de Granada capital.

Según han informado fuentes policiales a Europa Press, en el lugar de los hechos han actuado, junto con Bomberos de Granada, agentes de Policía Local y Nacional y efectivos de Emergencias Sanitarias 061. Tres de los heridos leves han requerido de traslado a centro hospitalario. Al parecer el origen del fuego ha sido una vela encendida.

El servicio coordinador de Emergencias 112 Andalucía ha informado en una nota de prensa de que el incendio en el sexto de este bloque de siete pisos era comunicado por varios alertantes a su teléfono único, advirtiendo de posibles personas atrapadas. Se activaba entonces a los citados efectivos, movilizándose una UVI móvil.

Fuentes sanitarias y de Bomberos han indicado al 112 que, como consecuencia del incendio, ya extinguido, siete personas han resultado intoxicadas por humo. En la vivienda donde se ha originado el fuego, un piso compartido de estudiantes, había dos jóvenes de 20 y 18 años que han sido trasladadas al Hospital Virgen de las Nieves.

Por otra parte, otra mujer de 68 años que estaba en el ascensor del bloque y que ha sido rescatada por Bomberos, ha sido evacuada al mismo hospital. Otros cuatro hombres de 27, 31, 34 y 61 años, también han resultado afectados por inhalación de humo y han sido atendidos en el lugar por los servicios médicos, sin que hayan precisado traslado hospitalario.

No es el único incendio que ha afectado a un inmueble en esta ciudad andaluza en la tarde de este viernes en tanto se ha requerido también la intervención de Bomberos en un asadero de la céntrica Plaza de Bib Rambla tras un fuego originado en la cocina. No hay afectados pero el negocio ha sido desalojado mientras se completan las labores de ventilación.