Mestre espera que los plenos vuelvan al salón tradicional del Parlamento en noviembre

Archivo - Obras en el tradicional salón de pleno del Parlamento andaluz - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidente del Parlamento, Ana Mestre, ha confiado en que, en el mes noviembre, los plenos ya se puedan celebrar en el histórico salón de la institución, la antigua capilla.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Mestre ha manifestado este miércoles que las obras de rehabilitación del salón tradicional van bien, aunque ha surgido a última hora un problema con uno de los materiales que se van a usar para tallar la piedra tan característica de la institución.

"Esperemos que en el mes de noviembre esté la normalidad retomada en ese maravilloso salón de plenos de que dispone la Cámara andaluza", ha expresado Mestre.

En estos momentos, está habilitada como salón de plenos provisional la sala Alberto Jiménez Becerril, donde incluso se ha desarrollado, en el pasado mes de junio, el debate de investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta.

Ana Mestre ha manifestado que, sin duda, se ha hecho algo "digno" en un espacio provisional, pero limitado en recursos materiales y se han ido mejorando los sistemas de sonido o de votación.

Ha agregado que mientras se siga utilizando ese espacio como salón de plenos, "tendremos que ser más condescendientes y más conscientes de que el espacio es más pequeño, que el sistema de megafonía no es el que tenemos en el otro salón de plenos y que, por tanto, se requiere de un poquito más de generosidad, si cabe, de todos, para que convivamos".

Ha recalcado que el hecho de que se utilice la sala Alberto Jiménez Becerril no va a suponer en ningún momento alteración del trabajo parlamentario, ni en órdenes del día ni en los tiempos que conllevan la celebración habitual de un pleno.