La presidenta del Parlamento augura una legislatura "muy productiva" con "acuerdos importantes" tras el pacto PP-Vox

Ana Mestre (PP-A), en la sesión plenaria en la que ha sido elegida presidenta del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) - La recién elegida como nueva presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre (PP-A), ha augurado que la actual XIII legislatura andaluza será "muy productiva", y en ella hay garantía de que se puedan alcanzar "acuerdos importantes" tras el pacto suscrito por el PP-A y Vox, formaciones que entre ambas concentran una mayoría superior a los tres quintos de la Cámara autonómica.

Así lo ha trasladado la nueva presidenta del Parlamento en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que tiene un "arduo trabajo" por delante desde la responsabilidad que ha asumido, si bien ha defendido que la "experiencia" que atesora en el Parlamento "tiene que convertirse en una palanca de cambio y de posibilitar el entendimiento, el consenso y el respeto".

"Esto no es una utopía", ha sostenido Ana Mestre, quien en esa línea ha apuntado que es lo que viene "practicando" desde hace "tantos años en el Parlamento de Andalucía", donde confía en que "las aguas volverán a su cauce", según ha dicho también en referencia al trabajo de los diputados, de quienes ha señalado que espera que trabajarán "en pro de los andaluces".

De cara a la legislatura que acaba de echar a andar en Andalucía tras las elecciones del pasado 17 de mayo y la sesión constitutiva del Parlamento el 11 de junio, Ana Mestre ha vaticinado que "va a ser muy productiva", como ya lo fue la anterior, según ha puntualizado.

La presidenta del Parlamento ha augurado que así será porque "se van a seguir produciendo cambios estructurales importantes que van a propiciar avances" en Andalucía, y en ese punto ha destacado la labor del Gobierno de la Junta, que "avanza, propone y lleva al Parlamento muchos de esos nuevos servicios, transformaciones y reformas que se están haciendo" en la comunidad, mientras que el poder legislativo es el "encargado de modificar y de hacer nuevas leyes que representen las necesidades, los anhelos y las aspiraciones de la sociedad andaluza".

Mestre ha indicado además que habrá que "ir haciendo algunas modificaciones para que el propio Parlamento de Andalucía represente, como debe ser, dignamente a los andaluces", y se adapte "a estos tiempos".

Por ello, según ha continuado, se abordará, "probablemente, también una reforma del Reglamento para que todos puedan trabajar mejor y, además, todos se sientan representados en una Cámara moderna, actualizada".

Preguntada por el acuerdo de gobierno entre el PP-A y Vox que ha posibilitado la tercera investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta, Ana Mestre ha señalado que ese pacto "nos propicia tener más de tres quintos de la Cámara y, por tanto", se tiene "la garantía y la certeza, de cara a los ciudadanos, de que podrán sustanciarse acuerdos importantes que antes no fueron posibles, incluso teniendo mayoría absoluta" en manos del PP-A.

"Y, por tanto, ese consenso que hay con el acuerdo, el pacto entre PP y Vox, va a propiciar algunos de esos cambios que antes no se podían realizar", ha valorado Ana Mestre antes de agregar que "los ciudadanos nos eligen para eso, para que gestionemos, para que prioricemos y para que no nos durmamos en los laureles, como se suele decir".

La presidenta del Parlamento ha concluido destacando que "esos cambios se producirán en la Cámara por el bien de Andalucía y por tener, además, una institución adaptada a sus tiempos".