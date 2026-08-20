Metro de Granada reactiva el ascensor en Alcázar Genil, de nuevo accesible para personas con movilidad reducida

Archivo - El metro en la estación de Alcazar Genil - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Metro de Granada ha informado de la reactivación del ascensor de la estación de Alcázar Genil en la capital granadina, que ya vuelve a ser accesible para personas con movilidad reducida tras haber sido revisado debido al episodio sísmico que se prolonga desde el pasado viernes en La Vega de Granada.

"Tras la inspección técnica por los movimientos sísmicos, el ascensor de la Estación Alcázar Genil vuelve a estar operativo, recuperando así la accesibilidad plena para PMR (personas de movilidad reducida)", reza un mensaje en el perfil en redes sociales de Metro de Granada consultado por Europa Press.

De otra parte, los trenes del suburbano granadino mantienen la velocidad a 30km/h mientras que dure la actual activación de la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia de Andalucía ante el Riesgo Sísmico.