Mexicanos en Granada expresan "indignación" e "impacto" por el asesinato de la estudiante Claudia Tacoronte

Participantes en el minuto de silencio convocado por la Universidad de Granada en memoria de la estudiante Claudia Tacoronte Aguilera, asesinada en México. A 14 de septiembre de 2026 en Granada (Andalucía, España).- Arsenio Zurita - Europa Press

GRANADA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mexicanos residentes en la ciudad de Granada han expresado su "indignación" y el "impacto" que ha supuesto el caso del asesinato el pasado sábado de la joven estudiante canaria de la Universidad de Granada (UGR), Claudia Tacoronte, que tuvo lugar en Cuautla, en el Estado de Morelos, durante un programa de intercambio de la UGR y la Universidad Autónoma de aquel Estado, la UAEM.

Así, en declaraciones a Europa Press, la representante de la junta directiva de la asociación, Nikole Herrera, ha reconocido que la comunidad mexicana en la ciudad nazarí siente "como una vergüenza" por el hecho de que el suceso haya tenido en su país, a la vez que ha señalado especialmente la "indignación" y el "impacto" que esta muerte ha supuesto por su carácter inesperado.

"Principalmente sentimos, lamentamos mucho la tragedia y mandamos nuestro más sincero pésame a la familia y a los seres queridos de la estudiante. La verdad es que gran parte de mexicanos aquí presentes y conocidos sienten que es como una vergüenza que siendo un país que tenemos tantas cosas para dar, tengamos también esta violencia que existe", ha expresado Herrera.

La portavoz de la comunidad mexicana en Granada también ha expuesto su pesar por el hecho de que la estudiante de la UGR haya sido asesinada en aquel país cuando Claudia Tacoronte era "una estudiante que tenía las ganas de conocer México, y ha sido víctima de nuestros problemas del país".

Cuestionada por cómo percibe un mexicano este asesinato cuando ya se encuentra en España, Nikole Herrera expresa que "las noticias desde el otro lado del mundo impactan más", y en ese mismo marco ha apuntado al hecho de que en México "se normaliza mucho estas cosas que pasan".

"México es un país tan grande como Europa y va a haber lugares más peligrosos que otros, pero en realidad México ahorita, en su situación, tiene ya una imagen bastante dañada. Y más noticias como esta obviamente dañan su imagen, pero no es como tan apartado de la realidad, solamente que el mexicano ya presente ahí tenemos muy normalizada la violencia", afirma.

En este punto, y cuestionada por la reacción ante el asesinato de Claudia en España y en México, Herrera defiende la respuesta que está ofreciendo tanto la sociedad española como la sociedad mexicana, y en concreto la comunidad universitaria.

"México no es como que las personas nos guste estar con los brazos cruzados. A veces la situación es más grande que nosotros, y claro que en México existe un gran movimiento feminista, existe en verdad mucha acción ante la violencia contra la mujer, que es algo que también está muy presente en México y que con toda la razón del mundo no debería existir", apunta.

Y, de nuevo, en referencia a su país, señala: "Sí somos solidarios, pero es verdad que la violencia está muy presente de cualquier manera porque también en las noticias se vio que la misma Universidad no pudo garantizar la seguridad de dos estudiantes de ahí mismo, de la ciudad, y ahora ya llegó al punto de una extranjera, y es cuando se alzó más la voz".

Nikole Herrera, que también pertenece a la comunidad de la Universidad de Granada, asegura que entre el estudiantado de la institución hay "mucha indignación" especialmente por el hecho "de que se haya permitido que sabiendo la situación de un Estado como Morelos se haya hecho este intercambio sin saber los riesgos que podían pasar".

Al sentimiento de "indignación", la portavoz de Mexicanos en Granada suma el del "impacto" que supone el asesinato de una extranjera, española y europea, cuando se encuentra en un intercambio estudiantil en México.

"Antes yo llegaba a decir no, no se preocupen como extranjeros porque realmente no van a vivir la violencia que pueden vivir las personas del día a día en México. México no es el país que lo pisas y te matan porque lo veía muy presente en mis compañeros --universitarios--, pero ahora con esta noticia, sí es algo muy impactante que llegara hasta estos niveles", añade.

Preguntada por si el estudiante extranjero se debería sentir a priori más seguro en México, Herrera señala que sí: "Más que nada porque el mexicano sabe en qué situación está, sabe cómo ser precavido y normalmente las situaciones de peligro que existen en México es algo más grande; y el meterse con extranjeros o con estudiantes sonaba algo más fuerte porque la impunidad no era tan sencilla, las autoridades al ver que alguien es extranjero... se veía más acción al respecto".

La portavoz de Mexicanos en Granada insiste en lamentar el asesinato de Claudia Tacoronte, "una joven que iba con toda la ilusión del mundo a estudiar y conocer a México y que le frenaron los sueños y que haya sufrido esta tragedia. Pues es eso lo que impresiona e impacta".

Por último, Karol Herrera ha puesto a disposición a la asociación Mexicanos en Granada tanto para el apoyo a la familia de la joven asesinada como a la Universidad de Granada: "Queremos que estas situaciones no vuelvan a pasar nunca más y que se tomen acciones y cartas en el asunto"; y ha expuesto el apoyo de este colectivo para informar a aquellos estudiantes españoles que quieran ir a México para ofrecerse como herramienta y fuente de información de las circunstancias y del contexto del país al que van.