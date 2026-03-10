La Mezquita-Catedral de Córdoba supera su récord y cierra 2025 con casi 2,2 millones de visitantes

Archivo - Turistas en el interior de la Mezquita de Córdoba, en una imagen de archivo. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mezquita-Catedral de Córdoba ha cerrado el pasado año 2025 con 2.191.731 visitantes, superando así el anterior máximo histórico registrado en 2024, año en el que 2.186.774 turistas disfrutaron de la visita al monumento, confirmando así una tendencia de crecimiento sostenido que consolida a la Mezquita como "uno de los grandes referentes del turismo cultural y religioso a nivel internacional".

Así lo ha destacado, al ofrecer este martes tales datos el canónigo portavoz del Cabildo Catedral de Córdoba, José Juan Jiménez Güeto, quien ha señalado que "ste nuevo récord se alcanza en un ejercicio marcado por hitos relevantes" para la vida del monumento, demostrando, además, que "circunstancias extraordinarias, como el incendio registrado en el mes de agosto, no han afectado a la confianza ni al interés que la Mezquita-Catedral despierta entre los visitantes".

Los meses de abril y octubre del pasado año volvieron a situarse como los periodos de mayor afluencia, coincidiendo con la Semana Santa, en el primer caso, y con "uno de los momentos de mayor dinamismo turístico en la ciudad", en el segundo caso.

A la vista de los resultados obtenidos, Jiménez Güeto ha afirmado que "los datos de 2025 confirman que la Mezquita-Catedral es uno de los grandes monumentos de España y de Europa, con un crecimiento sostenido en el tiempo que demuestra su atractivo universal y que refuerza su papel como motor económico fundamental de la ciudad".

Del mismo modo, ha afirmado que el Cabildo Catedral reitera su "compromiso de seguir trabajando, con recursos propios y en colaboración con instituciones y colectivos, para impulsar la conservación, difusión y proyección internacional de un monumento que es símbolo de Córdoba ante el mundo".

MÁS VISITAS GRATUITAS

Uno de los datos más significativos del ejercicio 2025 es el crecimiento de los accesos gratuitos, fruto de la "apuesta decidida del Cabildo Catedral por facilitar el disfrute del monumento". Del total de visitantes, 406.978 personas (18,57%) accedieron gratuitamente a la Mezquita y 499.196 (22,78%) lo hicieron mediante tarifa bonificada. Además, el acceso en horario gratuito (de 8,30 a 9,30 horas) alcanzó la cifra de 190.050 personas, un 11,10% más que el año anterior.

Este incremento responde al "impulso de visitas institucionales, educativas, pastorales y programas específicos" promovidos por el Cabildo, reafirmando su "voluntad de acercar" la Mezquita-Catedral "a todos los colectivos, con independencia de su situación económica".

El portavoz del Cabildo ha asegurado que les "satisface especialmente comprobar que crecen las visitas gratuitas, porque eso significa que estamos cumpliendo nuestro compromiso de acercar este Patrimonio de la Humanidad a toda la sociedad".

DIGITALIZACIÓN CONSOLIDADA

Otro de los datos destacados es que la plataforma web del monumento "se consolida como principal canal de venta, con un 64,30% de las entradas adquiridas 'on line', frente al 25,03% en taquillas y el 10,66% en máquinas automáticas. Estos datos confirman la estabilización del modelo digital implantado por el Cabildo, orientado a facilitar la planificación de la visita, mejorar la experiencia del usuario y optimizar los flujos de acceso" a la Mezquita.

De los 1,2 millones de entradas con datos de procedencia registrados a través de canales digitales, el 65,6% de los visitantes son nacionales, con especial peso de Andalucía, Madrid y Cataluña. El 34,4% restante corresponde a visitantes internacionales, destacando mercados europeos y americanos, así como una presencia sostenida del ámbito asiático. Estos datos "consolidan la posición de la Mezquita-Catedral como referente cultural, histórico y religioso del patrimonio europeo y mundial".

VISITA NOCTURNA Y CAMPANARIO

El Cabildo también ha cerrado en positivo el año 2025 en cuanto a los resultados de la oferta turística complementaria a la visita a la Mezquita-Catedral. De este modo, la visita nocturna, 'El Alma de Córdoba', registró 32.600 asistentes en 2025, un 5,28% menos que el máximo histórico alcanzado en 2024.

A juicio de la institución capitular, "este dato demuestra la consolidación de esta oferta, que desde su puesta en marcha en 2010 ha experimentado un crecimiento del 491% y se ha consolidado como un elemento clave para dinamizar las pernoctaciones hoteleras y enriquecer la oferta cultural nocturna de la ciudad".

La visita a la Torre-Campanario, por su parte, alcanzó 113.151 visitantes, "apenas un 0,74% menos que el máximo histórico registrado el año anterior", de modo que "la subida a la torre se mantiene como un complemento esencial del recorrido, ofreciendo una perspectiva única del monumento y de la ciudad, plenamente consolidada en la oferta turística cordobesa".

Por otro lado, "especial relevancia adquieren las cifras que ofrece la Ruta de las Iglesias Fernandinas, que alcanzó en 2025 los 207.079 visitantes, lo que supone un incremento del 14,72% respecto a 2024, con 26.567 visitantes más".

Los templos más visitados fueron San Pablo (39.266 visitantes), San Francisco (29.389) y San Rafael (24.862), mientras que la incorporación de San Basilio sumó 14.024 visitantes al conjunto de la ruta y contribuyó decisivamente al crecimiento global.

Estos datos "evidencian el acierto del Cabildo al desarrollar una oferta turística complementaria que pone en valor el excepcional patrimonio de Córdoba, diversifica los flujos turísticos y dinamiza barrios históricos de la ciudad, beneficiando a hoteles, comercios y restauración".

En este sentido, el portavoz del Cabildo ha señalado que 'El Alma de Córdoba', la Torre Campanario y la Ruta de las Iglesias Fernandinas "están plenamente consolidadas como oferta turística de calidad", y el Cabildo reafirma su "voluntad de seguir colaborando para que los visitantes continúen disfrutando de un monumento único en el mundo, que constituye un pilar esencial para el desarrollo económico y social de Córdoba".