La Mezquita de Córdoba realiza un simulacro de incendio en horario de máxima afluencia para reforzar su seguridad

CÓRDOBA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mezquita-Catedral de Córdoba ha llevado a cabo este jueves un nuevo simulacro de incendio destinado a poner a prueba, "en un escenario real y exigente, el funcionamiento de todos los sistemas de seguridad, así como la aplicación de los protocolos establecidos en su Plan de Autoprotección" y, por ello, la práctica se ha realizado "en horario de alta afluencia de público, con el objetivo de evaluar la capacidad de respuesta del monumento en condiciones especialmente complejas".

Según ha informado el Cabildo Catedral de Córdoba en una nota, el ejercicio se ha desarrollado en el cimborrio del templo, donde "se ha simulado el inicio de un fuego a 50 metros de altura". Ante ello, el equipo de mantenimiento del Cabildo ha hecho la primera intervención, hasta la llegada de los servicios de bomberos. Además, se ha recreado el accidente de una persona en la zona del presbiterio y de otra en la torre campanario, para poner a prueba la capacidad de actuación sanitaria y de evacuación.

Durante el simulacro, los visitantes presentes, en un número superior a 800, fueron informados en español e inglés del desarrollo del ejercicio. Una vez finalizado, el Cabildo facilitó la entrada gratuita a todos los turistas a partir de las 12,00 horas, como muestra de agradecimiento por su colaboración durante la práctica.

Este simulacro se integra en la estrategia permanente del Cabildo Catedral para "reforzar la seguridad del monumento" y constituye "una herramienta esencial para garantizar una actuación eficaz en situaciones reales, como la vivida durante el incendio del pasado 8 de agosto". Estas prácticas permiten "evaluar los tiempos de respuesta, la coordinación operativa y el rendimiento de los sistemas de emergencia del edificio".

La actividad se ha llevado a cabo con la colaboración del Servicio Local de Protección Civil, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), la Policía Nacional, la Policía Local de Córdoba, Cruz Roja, EPES 061 y Emergencias 112 Andalucía, que ha actuado como centro de coordinación.

En esta edición, además, han participado como observadores externos el jefe del 061 en Andalucía, además del director y otros responsables del Patronato de la Alhambra de Granada, interesados en conocer de primera mano los protocolos y la metodología de autoprotección implementados por el Cabildo.

La institución capitular ha agradecido a todas las instituciones y servicios públicos implicados, así como a su propio personal, "la profesionalidad y dedicación demostradas en este ejercicio de seguridad".