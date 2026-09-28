El Miami International Piano Festival, protagonizará en Córdoba el Festival Internacional de Piano Rafael Orozco

Archivo - Una actuación en una edición anterior del festival. - FESTIVAL DE PIANO RAFAEL OROZCO - Archivo

CÓRDOBA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XXIV edición del Festival Internacional de Piano Rafael Orozco, que tendrá lugar entre el 22 de octubre y el 13 de noviembre, vivirá una de sus veladas más relevantes el 5 de noviembre con la presentación del Miami International Piano Festival, que fundó en 1997 Giselle Brodsky, su directora artística, y que está considerado entre los más destacados del mundo pianístico internacional.

Según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba en una nota, dicha velada reunirá sobre el escenario del Gran Teatro a tres de los pianistas más representativos del festival estadounidense. Se trata de Ilya Itin, Josu de Solaun y Kemal Gekic, quienes actuarán junto a la Orquesta de Córdoba, dirigida por su director titular Salvador Vázquez.

El programa recorrerá algunos de los grandes conciertos para piano y orquesta de Rachmáninov, Prokófiev y Chaikovski. Las entradas ya están a la venta y pueden adquirirse a través de la web del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), en 'https://teatrocordoba.es/', con precios de entre diez y 27 euros.

Este concierto es fruto del protocolo de colaboración del Ayuntamiento de Córdoba y el Miami International Piano Festival, del cual depende el Festival Internacional Rafael Orozco, fundado en 2002 y que dirige desde entonces Juan Miguel Moreno Calderón.

El convenio reconoce la visión compartida entre ambos festivales, que programan, tanto a pianistas más que consagrados, como a jóvenes laureados en concursos internacionales, como los de Moscú, Varsovia, Leeds, Fort Worth, Tel Aviv o Bruselas. Esta relación a través de la música y el piano en particular sienta las bases de lo que ambas partes definen como un diálogo transatlántico entre Miami y Córdoba.

En virtud de ello, el Miami International Piano Festival incluirá a Córdoba y al Festival Internacional de Piano Rafael Orozco para su presentación en Estados Unidos, mientras que el Ayuntamiento de Córdoba considera de interés incluir al festival estadounidense dentro de la edición de 2026 del Festival Rafael Orozco.

Eso será, además, un homenaje a la memoria del pianista cordobés en el 80 aniversario de su nacimiento y el 30 de su fallecimiento, dado el papel de referencia que tuvieron Estados Unidos y la propia Miami en su carrera internacional.

Josu de Solaun es el único pianista español en obtener el primer premio en los concursos internacionales José Iturbi (2006) y George Enescu (2014). Ha sido galardonado en dos ocasiones con los International Classical Music Awards (ICMA), en 2021 en música de cámara y en 2023 como mejor solista.

En 2019, el presidente de Rumanía le concedió la Orden del Mérito Cultural por su labor de difusión de la música de George Enescu, cuya obra completa para piano ha grabado para Naxos. Entre sus compromisos de la temporada 2026-27 figuran el 'Concierto nº 2' de Prokófiev con la Orquesta de Córdoba, una gira española con el 'Concierto nº 2' de Bartók y recitales en el Festival Busoni de Bolzano.

Definido como "audaz, provocador y seductor", Kemal Gekic es uno de los pianistas más formidables de la actualidad, aclamado en todo el mundo por su atrevido tratamiento del sonido y la forma. Sus transcripciones de Rossini-Liszt (Naxos) obtuvieron The Rosette de la Guía Penguin de Música, y su grabación de los Estudios Trascendentales de Liszt (JVC) está considerada una de las referencias históricas de la obra.

Ha actuado como solista con la Royal Philharmonic, la Sinfónica de Varsovia y la Orquesta Sinfónica NHK de Japón, entre otras. Aclamado por su extraordinaria amplitud, potencia y calidad de sonido, Ilya Itin ha actuado con entradas agotadas en Japón y Estados Unidos.

Desde que conquistó la Medalla de Oro, el Premio del Público de la BBC y el Premio de Música Contemporánea en el Concurso Internacional de Piano de Leeds en 1996, ha llevado su repertorio a escenarios de todo el mundo, colaborando con directores como Sir Simon Rattle, Neeme Järvi, Christoph von Dohnányi o Mikhail Pletnev, y con orquestas como la de Cleveland, la Filarmónica de San Petersburgo, la Sinfónica de Tokio o la Filarmónica de Londres. Itin forma parte del claustro docente de la Academia Musashino de Tokio, la Academia del Miami International Piano Festival y el Instituto Golandsky de la Universidad de Princeton.