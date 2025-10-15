Microbank concede 9,3 millones en microcréditos a emprendedores asesorados por entidades sociales en Andalucía

Elena Rojas, fundadora de Autana Patisserie en Sevilla, un proyecto impulsado con el apoyo de MicroBank y Sevilla Emprendedora, donde ofrece postres y pan artesanales. - CAIXABANK

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

MicroBank, el banco social de CaixaBank, ha concedido 9,3 millones de euros en microcréditos a emprendedores asesorados por entidades sociales en Andalucía durante los ocho primeros meses de 2025, lo que representa un incremento del 6,5% respecto al mismo periodo del año anterior.

En España, como detalla la entidad en una nota, se han concedido 31,7 millones de euros en microcréditos a emprendedores asesorados por entidades sociales en el mismo periodo del año, lo que representa un incremento del 8,8%. En total, en la comunidad andaluza, la entidad ha formalizado 444 operaciones con un importe medio de 20.994 euros. Mientras que, en España, han sido 1.480 las operaciones realizadas con un importe medio de 21.417 euros.

A nivel nacional, la práctica totalidad de estos microcréditos (99%) se ha destinado a la apertura de nuevos negocios, consolidando el compromiso de MicroBank con la inclusión financiera y la igualdad de oportunidades. La entidad fomenta el emprendimiento para aquellas personas con mayores dificultades de acceso al crédito, ofreciendo financiación sin aval e impulsando ideas de negocio sólidas.

Este modelo, basado en la colaboración con más de 270 entidades sociales presentes en todo el país, permite que cada proyecto cuente con acompañamiento personalizado y asesoramiento en todas las fases de su desarrollo. Aunque la restauración (15,9%) y la belleza (10,4%) siguen siendo los sectores más frecuentes, en 2025 se observa un crecimiento del transporte de mercancías.

En cuanto al perfil del beneficiario, el 56% son mujeres y por edad, destacan los emprendedores de entre 30 y 39 años, que concentran la mayor parte de las solicitudes. Por país de origen, después de España, que sobresale con un 66%, destacan Venezuela (9%), Colombia (4%) e Italia (4%).

Expansión territorial y en crecimiento el canal digital La concesión de microcréditos también ha aumentado en diversidad geográfica, las provincias con mayor volumen de operaciones fueron Barcelona (15%), Sevilla (6,8%), Granada (6%) y Málaga y A Coruña (5,8% cada una).

El canal digital, lanzado recientemente como alternativa a la gestión en oficina, también gana terreno en la comunidad. Cada vez más emprendedores andaluces optan por esta vía ágil para la contratación de microcréditos, que complementa la atención presencial en las oficinas de CaixaBank y el trabajo de las entidades colaboradoras.

El papel clave del tejido social en el acompañamiento al emprendimiento El proceso para acceder a un microcrédito comienza con la elección de una de las más de 270 entidades sociales colaboradoras, que acompañan al emprendedor en la definición de su idea de negocio y en la elaboración del plan de empresa y el informe de viabilidad necesarios para solicitar la financiación. Una vez completada esta fase, la documentación puede presentarse en cualquier oficina de CaixaBank o de forma digital, y tras el análisis técnico y financiero del proyecto se comunica la resolución.

Este modelo, basado en la proximidad y el acompañamiento personalizado, facilita el acceso al crédito a quienes más lo necesitan, impulsando la creación de empleo y generando un impacto social positivo.

"El trabajo conjunto con las entidades sociales es fundamental para que cada idea de negocio encuentre el impulso que necesita. Gracias a su labor de acompañamiento y asesoramiento, podemos facilitar que miles de personas den el paso de emprender, generando oportunidades laborales y dinamizando el tejido productivo", ha afirmado la directora general de MicroBank, Cristina González.

Entre las entidades que más operaciones gestionaron en Andalucía destacan Andalucía Emprende, que canalizó el mayor número de microcréditos en la región, y la red Incorpora de la Fundación 'la Caixa', que sigue consolidando su papel como agente clave en el impulso al emprendimiento. Banca al servicio de los retos sociales MicroBank da respuesta a diferentes segmentos de población cuyas necesidades financieras no están lo suficientemente cubiertas.

Tiene un papel determinante en el Plan de Banca Sostenible, integrado dentro del Plan Estratégico de CaixaBank, en el que tiene encomendada la misión de promover la inclusión financiera, facilitando el acceso al crédito a los colectivos más vulnerables, así como fortalecer su compromiso con el desarrollo socioeconómico del territorio.

Asimismo, MicroBank cuenta con el apoyo de las principales instituciones europeas dedicadas al fomento del emprendimiento y las microfinanzas. Se trata del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI).