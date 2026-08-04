MicroBank y el Davante-Medac firman un convenio de colaboracióhn para la financiación de estudios de FP

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SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

MicroBank, el banco social de CaixaBank, y Davante-Medac, el Centro de Formación Profesional en el Deporte y la Salud Málaga 2015, han firmado un convenio de colaboración para facilitar el acceso a financiación de los estudiantes matriculados en sus centros formativos. Con la firma de este acuerdo, se establece una línea de financiación de hasta tres millones de euros destinada a sufragar estudios de ciclos formativos de grado superior y/o másteres de formación profesional impartidos en los centros Davante-Medac de Andalucía.

Según ha subrayado la entidad financiera en una nota de prensa, los beneficiarios serán los estudiantes de los centros de Davante-Medac mayores de edad y residentes en España, con exclusión de quienes tengan residencia temporal por motivo de estudio. Los solicitantes podrán optar a microcréditos de hasta 10.000 euros.

En virtud de este convenio, Davante-Medac se ha comprometido a canalizar a los solicitantes de financiación hacia MicroBank, a través de los centros, oficinas o gestores de CaixaBank, con el fin de que analice y, en su caso, apruebe las solicitudes presentadas, de acuerdo a los criterios internos de riesgo que tenga establecidos en cada momento.

Así, Davante-Medac es una cadena de centros dedicada a la formación profesional y forma parte de un grupo de empresas de formación integrado por "dos referentes históricos del sector". Cuenta con una amplia red de centros y un equipo de profesionales que ofrecen formación de calidad en todo el territorio nacional.

Por otro lado, en 2025, los préstamos Skills&Education para estudiantes en Andalucía mostraron el mayor crecimiento, con un significativo aumento del 73% en el volumen de financiación, correspondiente a 2.707 operaciones por un valor total de 26,4 millones de euros.

En total, MicroBank formalizó 43.206 operaciones por un valor total de más de 393 millones de euros, con un importe medio de 9.099 euros por operación en Andalucía. Estas cifras representan un incremento del 11,26% en el volumen financiado y del 11,76% en el número de operaciones respecto al ejercicio anterior, lo que consolida la evolución favorable de la actividad de MicroBank en la comunidad autónoma.

En esta línea, MicroBank da respuesta a diferentes segmentos de población cuyas necesidades financieras "no están suficientemente cubiertas". "Tiene un papel determinante en el Plan de Banca Sostenible, integrado en el Plan Estratégico de CaixaBank, en el que tiene encomendada la misión de promover la inclusión financiera, facilitar el acceso al crédito a los colectivos más vulnerables y fortalecer su compromiso con el desarrollo socioeconómico del territorio", ha señalado el citado comunicado.

Como único accionista de MicroBank, CaixaBank apoya a su banco social desde su creación, otorgándole la financiación necesaria para el crecimiento de su actividad crediticia y comercializando sus productos a través de la extensa red comercial de CaixaBank, con el objetivo de poner a disposición del cliente toda la gama de opciones con la máxima calidad de servicio y proximidad posibles.

En la concesión de los microcréditos colaboran, además, de manera activa, más de 280 entidades de toda España, que aportan conocimiento sobre las personas destinatarias de los préstamos, además de asesorar y realizar un seguimiento de los proyectos.

Asimismo, MicroBank cuenta con el apoyo de las principales instituciones europeas dedicadas al fomento del emprendimiento y las microfinanzas. Se trata del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI).