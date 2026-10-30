Migasa y Coricelli se alían para presentar una oferta conjunta por Deoleo a través de una sociedad con sede en Sevilla

Archivo - Planta de Deoleo en Córdoba con botellas de Carbonell - DEOLEO - Archivo

SEVILLA/MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo aceitero sevillano Migasa se ha aliado con el grupo de la familia italiana Coricelli para presentar una oferta conjunta por Deoleo, en una operación que se articula a través de Farmers Elite Global, sociedad domiciliada en Sevilla, según han confirmado a Europa Press fuentes financieras conocedoras de la operación.

Ambas empresas presentaron su propuesta conjunta dentro del plazo habilitado para la recepción de ofertas que concluyó el pasado lunes, según las mismas fuentes, que corroboran así la información adelantada este viernes por el diario 'Cinco Días', que precisa que las ofertas actuales por el fabricante de Hojiblanca y Carbonell oscilarían entre los 510 millones de euros y 530 millones de euros

De esta forma, el proceso continúa abierto y reviste una elevada complejidad, según han señalado las mismas fuentes, que han indicado que los integrantes de esta candidatura se encuentran a la espera de recibir novedades sobre su propuesta y confían en tener noticias a lo largo de este viernes.

Esta operación se estructura a través de Farmers Elite Global, la sociedad española 'holding' y matriz global del conglomerado empresarial de la familia italiana Coricelli.

De esta sociedad, domiciliada en Sevilla desde 2015, dependen las empresas del grupo tanto en España como en Italia, entre ellas Pietro Coricelli SPA, y en Estados Unidos.

La presencia del grupo en el mercado español es anterior, ya que también es propietario de firmas como Aceites Abasa, ubicada en Baena (Córdoba) y adquirida a principios de los años 2000.

DCOOP CONFÍA EN QUE DEOLEO SIGA EN ESPAÑA

Por su parte, el presidente de Dcoop, Antonio Luque, cuya compañía también está en la pugna por Deoleo, defendió el pasado martes la importancia de que Deoleo permanezca en España, al tiempo que apeló a la responsabilidad del Gobierno para que, si fuera necesario, adopte medidas que favorezcan la continuidad de la empresa en el país.

"Es una responsabilidad que depende fundamentalmente también del Gobierno. Yo creo que es clave que Deoleo se quede en España", aseguraba Luque, que se mostraba confiado en que las propuestas de los candidatos españoles sean "lo suficientemente importantes" como para que la compañía acabe en manos de un grupo extranjero.

En este sentido, el presidente de Dcoop apuntaba que la cooperativa no tiene capacidad de adquirir todas las marcas de Deoleo debido a problemas de competencia en Estados Unidos.

Al respecto y preguntado por las ofertas presentadas por los distintos interesados y por la competencia del grupo italiano, Luque reconocía desconocer los detalles de la propuesta, aunque consideraba que sus importes son "muy parecidos".

"No creo que sea un problema importante el tema del dinero", afirmaba Luque, al tiempo que insistía en que los vendedores tengan en cuenta la "relevancia" que tendría para el futuro del sector que Deoleo permanezca en España.