Miles de agricultores y ganaderos andaluces exigen este domingo en Madrid medidas para garantizar "su supervivencia"

Miles de agricultores y ganaderos andaluces junto a cazadores, ganaderos de bravo y decenas de colectivos del mundo rural se suman este domingo a la movilización del mundo rural convocada en Madrid en demanda de un "plan de choque valiente" que garantice "la supervivencia del campo andaluz". A la protesta, convocada por la plataforma #20Mrural y que agrupa a todas las organizaciones agrarias representativas --Asaja, COAG y UPA--, entre otros, se desplazarán desde Andalucía "más de 400 autobuses, tres trenes-chárter y miles de vehículos particulares", prometiendo ser la delegación "más numerosa", con una estimación de superar los 20.000 asistentes.

Desde Asaja explican que reivindicarán "que cese el desprecio, la falta de respeto y el ninguneo con el que el Gobierno trata al sector agrario y ganadero de nuestro país" y que también instarán al Ejecutivo a que "apruebe con urgencia un Plan de Choque que permita la supervivencia de miles de explotaciones agrarias, hoy amenazadas por la peor crisis del siglo, fruto de una tormenta perfecta".

Los andaluces acuden a la capital casi un mes después de haber expresado su descontento con la coyuntura en una tractorada en Sevilla que reunió a unos 4.500 agricultores y ganaderos, según estimaciones de la Policía Nacional. Sus reivindicaciones van desde la petición de medidas urgentes para paliar la sequía, atender sus alegaciones a la reforma de la Política Agraria Común (PAC) y el aumento de los costes de producción por la inflación, ahora golpeados de nuevo por las derivadas de la guerra en Ucrania.

Problemas para los que volverán a pedir soluciones en Madrid. "El hartazgo con la gravedad de la situación y la falta de respuesta del Gobierno ha llevado al campo andaluz a secundar masivamente esta movilización", ha subrayado Asaja en un comunicado. La delegación andaluza será "la más numerosa de cuantas participan en esta movilización" y portará una pancarta de cabecera con el lema: "Por la Supervivencia del Campo andaluz".

Asimismo, los manifestantes de esta comunidad portarán pegatinas con un lema de apoyo y solidaridad con Ucrania y con los ciudadanos y agricultores ucranianos: "El Campo con Ucrania".

Los agricultores andaluces aseguran que padecen "la crisis más grave del siglo". "El sector agrario está exhausto y al borde del colapso por la confluencia en un corto periodo de tiempo de una gravísima sequía --la peor desde la de 1992--, del incremento desmesurado de todos los costes de producción --gasóleo, plásticos, fertilizantes, semillas, piensos, fitosanitarios, electricidad...--, de una reforma de la PAC que recorta el apoyo al campo y equivoca sus objetivos y de unas políticas y una legislación que golpean directamente la línea de flotación de las explotaciones", ha resumido Asaja.

"El campo no puede esperar. Necesita respuestas, y las necesita ya. Su supervivencia está en juego y así se lo haremos saber mañana domingo al Gobierno de España los miles de agricultores y ganaderos andaluces que junto al resto de colectivos del mundo rural participaremos en esta protesta histórica", ha asegurado el presidente de Asaja-Sevilla y Asaja-Andalucía, Ricardo Serra.

La expectativa de Serra es que el Gobierno "reaccione y que tanto el propio presidente, Pedro Sánchez, como los titulares de los ministerios de Agricultura, de Transición Ecológica, de Trabajo, de Consumo y de Hacienda reaccionen y pongan los medios necesarios para que los agricultores y ganaderos y el mundo rural puedan salir de esta situación crítica".

Hace falta, apuntan desde UPA Andalucía, "un plan de choque valiente y urgente". Su secretario general, Cristóbal Cano, ha sostenido en declaraciones a Europa Press que lo que pretenden es que se pueda "seguir viviendo" de su actividad. "La soberanía alimentar hay que cuidarla, protegerla", ha insistido, destacando entre esas medidas urgentes "un potente paquete de inversiones en infraestructuras hídricas que permitan el acopio del recurso", hoy escaso.

El Plan de Choque propuesto incluye muchas más propuestas. Entre ellas, la exención --"que no reducción", han subrayado desde Asaja-- de los cánones de riego, la exención o "reducción significativas" de las cuotas a la seguridad social --"que no el aplazamiento"--, la reducción "significativa y suficiente" de la fiscalidad de la energía y los carburantes, la puesta en marcha de medidas ya aprobadas en la disposición adicional primera de la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria como son la doble potencia eléctrica en el riego y la bonificación de hasta un 35% y un 15% en la factura del gasóleo y en la de los plásticos y fertilizantes.

También, una normativa fitosanitaria "que responda a las necesidades productivas", un desarrollo reglamentario de la reforma laboral "que se acomode a las necesidades del campo y contemple la temporalidad" y unos precios "justos y remuneradores" para todas sus producciones.

Respecto a la PAC, "con carácter inmediato deben flexibilizarse las actuales exigencias", de manera que "pueda ser utilizado todo el potencial productivo de nuestras explotaciones". En esta línea, Serra ha sostenido que "en ocasiones, es necesario rectificar y corregir el rumbo, por lo que a raíz de los últimos acontecimientos, el Gobierno de España debe ir de la mano del Gobierno de Italia y lograr que la Unión Europea prorrogue la PAC actual hasta que la Comisión Europea tenga clara sus prioridades".

"La función principal de los agricultores y ganaderos, la producción de alimentos, no puede quedar relegada a un segundo plano, y situaciones como la sobrevenida tras la invasión de Ucrania vuelven a ponerlo de manifiesto", ha agregado, antes de enfatizar que "es importante contar con un Gobierno que nos apoye, o al menos, que no nos ponga zancadillas y no legisle en nuestra contra".