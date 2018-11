"Miles" de estudiantes protestan en Andalucía contra el "machismo" en las aulas con la participación de otros colectivos

Publicado 14/11/2018 17:01:22 CET

SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

"Miles" de alumnos, según la organización, han participado este miércoles en las movilizaciones convocadas en Andalucía por el Sindicato de Estudiantes --cuyo llamamiento es a nivel nacional--, junto a una huelga del sector, contra el "machismo" y "sexismo" en los centros educativos y para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez la creación "inmediata" de una asignatura de educación sexual "inclusiva, evaluable y obligatoria".

La secretario general del Sindicato de Estudiantes en Andalucía, Ainoa Murcia, ha subrayado a Europa Press que tanto la asistencia a las manifestaciones convocadas en todas las provincias andaluzas --salvo Jaén-- como la participación en los paros han sido "muy altas", dándose el caso de "clases completamente vacías".

En aquellos centros de Secundaria donde se ha secundado la huelga el seguimiento ha estado en torno al 80 por ciento, según Murcia, que especifica que en muchos casos "la gente ha sido porque tenía trabajos o exámenes para este día"; algunos, sostiene, habrían sido incluso amenazados con las consecuencias académicas derivadas de no realizar las actividades de esta jornada.

En cuanto a las movilizaciones, la mayor implicación se ha registrado en provincias como Málaga o Sevilla, con la "reseñable" participación no solo de los alumnos, sino de otros colectivos sociales en lucha como el de las 'kelys', la plataforma en defensa de las pensiones públicas, la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) o trabajadores del metro y del Cuerpo de Bomberos, "que han estado llenando las calles con nosotros".

En lo relativo a la participación en las universidades, la secretaria general andaluza del Sindicato de Estudiantes ha señalado que se ha dado el problema de que los consejos de estudiantes, "que no son organización sino representante de los alumnos, no han facilitado los pasos para favorecer el derecho a huelga".

"Deberían haber asegurado su posición preguntando, no decidiendo sin asamblea", ha manifestado Murcia, que, con todo, dice que se ha dado la participación multitudinaria de universidades como Filología, en Sevilla, "aunque ha sido menor que la de Secundaria".

A ello han respondido los consejos de alumnos de la Universidad de Sevilla (US) y Pablo de Olavide (Ceupo), que en un comunicado conjunto recuerdan que la huelga "no ha sido convocada democráticamente" al no contar con las organizaciones estudiantiles de base y que el llamamiento ha sido "oportunista, tanto logísticamente como en la elección de su fecha".

No obstante, estos órganos no se posicionan en contra de la huelga, aunque sí de sus "formas", y aseguran que "en todo momento" han facilitado la información requerida por los estudiantes.

LA MOTIVACIÓN DE LAS PROTESTAS

El motivo de estas movilizaciones, según los convocantes, es una reivindicación "fundamental" como es "la de sacar el machismo fuera de nuestras aulas", para lo que "planteamos la inclusión de una asignatura de educación sexual e inclusiva en las aulas, donde se refleje desde Primaria hasta Bachillerato, pasando por FP, la educación y el respeto entre mujeres y hombres".

"Educación en igualdad hacia las mujeres", se insiste, añadiendo que hay que incluir también al colectivo Lgtbi, que "es uno de los que más sufre acoso y bullying en los centros de estudio". "Pelear contra las manadas, las violaciones, los asesinatos a mujeres que seguimos sufriendo todos los años, para intentar frenarlo desde el principio", incide Murcia.

Además, ha apuntado que "mantienen también la reivindicación de que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) esté fuera de nuestras aulas", porque "permite que se esté financiando con dinero público escuelas concertadas que segregan por sexo", algo que "hemos denunciado una y otra vez".

Y, concluye la secretaria general del Sindicato de Estudiantes de Andalucía, "la otra reivindicación que planteamos es la aprobación de un decreto ley que prohíba que haya referencias machistas o contra el colectivo Lgtbi dentro de los reglamentos internos de los institutos".