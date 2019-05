Miles de andaluces exigen un "giro social" al futuro Gobierno: "Tienen que cumplir el mandato de las urnas"

Actualizado 01/05/2019 14:15:18 CET

SEVILLA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Unas 60.000 personas, según los organizadores, han participado en las manifestaciones convocadas en todas las capitales de provincia de Andalucía por los sindicatos CCOO y UGT con motivo del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, una marcha en la que los participantes han clamado por un "giro social" al futuro Gobierno de España y recordado a los políticos que "tienen que cumplir el mandato de las urnas".

Así se ha expresado en declaraciones a los periodistas la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, quien ha encabezado la marcha en Sevilla, ciudad elegida para la movilización central, junto a su homologa de UGT Andalucía, Carmen Castilla, quien ha pedido la derogación de las dos reformas laborales, la del PSOE de 2010 y la del PP de 2012.

"No vamos a bajar nuestras pretensiones porque la ciudadanía ha hablado, tienen --los políticos-- un mandato y esperamos que los llamados 'viernes sociales' sean la política siempre del Gobierno que salga", ha manifestado Castilla, quien ha considerado que la siniestralidad laboral es "la parte más amarga y más extrema de la precariedad laboral" generada en los últimos años.

Por su parte, López ha explicado que ese "giro social" que piden se basa en acabar concretamente con la reforma laboral del PP, con la reforma de pensiones producida durante el mandato de Mariano Rajoy (2011-2018), con la denominada 'Ley mordaza', y con "la imposición que se ha ido generando a lo largo de los años como excusa de la crisis".

Ha reprochado a los empresarios su postura general porque "se ponen de perfil" y "no escuchan", y después de "cinco años de crecimiento" económico, "es la hora de que los trabajadores vean en su bolsillo la subida salarial, estabilidad laboral y una vida digna".

Para la secretaria general de CCOO-A, el resultado de las elecciones generales revela una movilización en los votantes "contra la falta de derechos que ha habido durante los años de crisis" y la forma de gestionarla, de forma que "los trabajadores han respondido". Ahora lo que toca es "que los partidos progresistas y de izquierdas recojan el mandato" y conformen Gobierno cuanto antes con "una premisa, una hoja de ruta clara, recuperar los derechos los trabajadores".

López ha reincidido en que el nuevo Gobierno no puede esperar más para derogar la reforma laboral del PP. "Igual que se dijo no, es no, nosotros vamos a seguir repitiendo que sí, o sí, se derogue la reforma laboral, no por gusto, sino porque es la causante del empobrecimiento, de la desigualdad, de los bajos salarios, de la pobreza, de la siniestralidad y del sufrimiento de muchos trabajadores que echan horas y horas, y no llegan a final de mes", ha concluido.

La manifestación de Sevilla ha salido a las 12,00 horas desde la Plaza Nueva con dirección a la Puerta Jerez y en ella han participado 15.000 personas, según UGT y CCOO, entre las que estaban el coordinador general de IU-A y portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, Antonio Maillo, y el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez.

A la misma hora se han producido marchas en Huelva, desde la Plaza 12 de Octubre, con la participación de 2.500 personas; Cádiz, desde la Plaza de España, con 7.500; Jaén, desde la Plaza de la Constitución, con 1.500, y Almería, desde la explanada de la Autoridad Portuaria, con 3.000 participantes.

Previamente, a las 11,00 horas, se ha producido la manifestación de Córdoba, que ha partido de la glorieta Media Luna y ha contado con 3.000 asistentes; y en Málaga, desde la Alameda de Colón con 10.000 personas, mientras que a las 11,30 horas ha tenido lugar en Granada otra marcha desde la Plaza Triunfo con 14.000 asistentes.

Además de en las capitales de provincia, también se han producido a las 12,00 horas una manifestación en La Línea de la Concepción (Cádiz), que ha partido de la plaza de toros con 500 participantes, y otra en Motril (Granada), desde la sede de CCOO, también con 500 personas, ambas ciudades en base a datos facilitados por UGT.



CRÍTICAS A LOS "DATOS CONFUSOS" DE LAS AUDITORÍAS DE LA JUNTA

En otro orden de cosas, la secretaria general de UGT-A ha criticado los datos anunciados el martes por el consejero de Hacienda, Industria y Minas, Juan Bravo, respecto a las auditorías que está realizando la Junta de Andalucía, porque dio "datos confusos", algo que "no es lo adecuado" y "genera miedo en los empleados públicos".

En concreto, Castilla se ha referido al dato que dio Bravo de los informes de control financiero y de la Cámara de Cuentas que recogen que la Agencia Andaluza de Conocimiento no llevó a cabo el recorte del cinco al diez por ciento que se aplicó a todos los funcionarios y empleados públicos.

La sindicalista ha criticado al consejero porque dio un dato "como diciendo que muchos empleados no han cumplido con eso, echándoles la carga al trabajador". "Yo puedo decir que a los del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se le hizo y a los de la enseñanza también", ha subrayado.

Por su parte, López ha lamentado que Ciudadanos y PP, que llevan en la Junta 100 días, el martes "se despacharon con un informe que viene a asustar" y "amedrentar al conjunto de los empleados públicos, poniendo en cuestión la labor que hacen".