Millán optará a repetir como candidato del PSOE a la Alcaldía de Jaén para afrontar el "reto" de seguir "avanzando"

Archivo - El secretario general del PSOE de Jaén y alcalde de la ciudad, Julio Millán. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

JAÉN 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén y secretario general del PSOE local, Julio Millán, optará a repetir como candidato en las elecciones municipales de 2027 para, desde un "proyecto de equipo", seguir afrontando el "reto" que supone gestionar la ciudad para que siga "avanzando".

Así lo ha indicado este lunes a preguntas de los periodistas sobre el nuevo curso político, que en el ámbito municipal tiene como horizonte destacado los citados comicios en mayo, ante los que ha expresado "siempre la máxima disposición".

Millán ha señalado que "ahora es el momento de ponerlo sobre la mesa" y, de hecho, ha convocado una ejecutiva este martes y prevé también una asamblea "a lo largo de este mes" para "hacer ese análisis junto a los compañeros del partido".

"Está claro que no es un proyecto personal, es un proyecto de equipo. Un proyecto en el que tenemos que contar con el respaldo sobre todo de la militancia, también de alguna forma con el respaldo de la ciudadanía, el equipo de colaboradores más estrecho", ha afirmado.

Se trata, según ha añadido, de poder "salir alineados, con fuerza para afrontar este reto que es difícil" desde el punto de vista político y de gestión de una ciudad con "una situación muy compleja", fundamentalmente por la elevada deuda que arrastra el Ayuntamiento.

Por ello, con la "satisfacción" también de haber "cambiado el signo de esta ciudad" durante sus mandatos, Millán va a plantear repetir como candidato socialista y barajar si posee "el respaldo" y están "todos en una para salir con fuerza para afrontar este reto".

"Las cartas están sobre la mesa e, insisto, que tiene que ser un proyecto de equipo en el que mi voluntad y la aportación está, pero creo que requiere que lo asumamos y que tenga ese respaldo conjunto. Yo creo que no merece la pena", ha asegurado.

En este punto, ha valorado la acción de gobierno desarrollada hasta ahora y también de cara a futuro, con "proyectos para toda esta década de los 20", con "financiación, incluso". "Por tanto, la cabeza alta de toda la gestión, el trabajo que se ha hecho a lo largo de estos años. Tenemos que plantear ese proyecto, seguir avanzando. Es la reflexión que voy a plantear en el partido", ha recalcado el dirigente socialista.

Por otro lado, en esa labor en el Ayuntamiento, ha considerado que "sería conveniente" un encuentro con el nuevo delegado de la Junta de Andalucía, Erik Domínguez, del que "todavía" no ha recibido "ninguna petición ni propuesta de reunión".

"Sería conveniente porque, sobre todo, tenemos muchos asuntos importantes para la ciudad de Jaén por parte que requieren de la colaboración de la Junta de Andalucía. Espero que así sea y espero que pueda desarrollarse en las próximas semanas", ha dicho a preguntas de los periodistas sobre ese contacto directo.