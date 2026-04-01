Un millar de agentes velarán por la seguridad de la Semana Santa de Granada

Agentes junto a una procesión. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisaría Provincial de Granada está desarrollando la 'Operación Nazareno 2026', un dispositivo especial que durante la Semana Santa desplegará más de un millar de efectivos con el objeto de garantizar el normal desarrollo de las diversas manifestaciones religiosas programadas por las distintas cofradías.

Junto a ello, se refuerza la presencia policial en aquellas zonas con gran afluencia de público para prevenir la comisión de hechos delictivos y velar por la seguridad ciudadana.

Un año más la Policía Nacional en Granada despliega, entre el día 29 de marzo, Domingo de Ramos, y 5 de abril, Domingo de Resurrección, un dispositivo específico de seguridad destinado a garantizar el normal desarrollo de los actos religiosos que tradicionalmente están vinculados a la Semana Santa.

Especial atención van a recibir los desfiles procesionales programados por las distintas cofradías granadinas, tanto en el recorrido oficial como en las salidas y entradas de las mismas a sus templos.

Por otra parte, prevenir la comisión de hechos delictivos y mantener o restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana será el principal objetivo.

Es de destacar que todo ello se llevará a cabo sin merma de los servicios que la Policía Nacional presta a la ciudadanía con habitualidad.

Este dispositivo, vinculado tradicionalmente a la Semana Santa, estará integrado por más de un millar de efectivos que prestarán servicio tanto a bordo de vehículos policiales como a pie.

Los integrantes de esta operación provienen de las distintas especialidades policiales existentes, pero principalmente de la encargada de la seguridad ciudadana.