La miniserie 'The Last Olive' se estrena en los Baños del Naranjo de Jaén con el apoyo del Ayuntamiento

Presentación de la miniserie 'The Last Olive' - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, y el concejal de Cultura, José Manuel Higueras, han asistido esta tarde en Los Baños del Naranjo a la presentación de la producción 'The Last Olive', la miniserie de Álex Escudero e Ítalo Roncal en la que colabora el Ayuntamiento de Jaén, y que está inspirada en la serie de éxito de ficción 'The last of Us'.

"Apoyamos a este grupo de jóvenes creadores que tratan de ponerle humor a la vida y a la cultura con su talento, y desde el Ayuntamiento también nos sumamos a este tipo de iniciativas que ponen en valor nuestra propia identidad como jiennenses", ha señalado Millán a través de un comunicado.

Esta miniserie producida y creada en Jaén consta de cuatro capítulos que se desarrollan entre los años 2018 y 2023 en Jaén capital, La Guardia y Torredelcampo. Sus principales personajes están representados por los jiennenses Alex Escudero (Juan), Sergio Racionero (Tomás) y Claudia Morales (Elena).

Una miniserie, cuya idea surgió tan sólo hace dos meses, y que promete alcanzar las miles de reproducciones tras su lanzamiento a través de la cuenta de Instagram @the_lastolive el próximo 6 de marzo. Los creadores han querido transmitir con esta serie, "la misma sensación apocalíptica pero adaptada a esta tierra". "La idea es conseguir que esta miniserie que haga disfrutar, sobre todo, a la gente de Jaén, haciendo que se identifiquen con lo que ven", ha asegurado Escudero.