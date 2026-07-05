El Ministerio de Cultura concede más de 85.500 euros en ayudas para la promoción de la lectura en Granada

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GRANADA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, ha resuelto la concesión de ayudas para financiar actividades de fomento de la lectura por un importe total de 85.504 euros en la provincia de Granada. Las ayudas se inscriben dentro de la convocatoria de 2026 de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la promoción de la lectura y las letras españolas. En el conjunto del país, estas ayudas ascienden a 3.658.000 euros.

En concreto, según recoge una nota remitida por el Gobierno, las ayudas se han concedido al Ayuntamiento de Albuñol (10.000 euros) para el proyecto 'Puerta de La Alpujarra. Un lugar mágico'; al Ayuntamiento de Huétor Santillán (4.103,5 euros) para el proyecto 'Poesía al natural', al Ayuntamiento de Purullena (10.000 euros), para el 'III Festival Purullena tiene nombre de mujer', al Ayuntamiento de Santa Fe (7.400 euros) para el 'III Festival de Literatura Histórica de Santa Fe. ¿Para qué sirve la historia?' y al Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla (4.000 euros) para la 'II Feria del Libro de Vélez de Benaudalla. Letras en el Jardín: Centenario del Día del Libro en España (1926-2026)'.

Para proyectos de instituciones sin fines de lucro se han otorgado ayudas por un importe de 40.000 euros. Han sido subvencionados el proyecto '32 Salón Internacional del Cómic de Granada' (20.000 euros), promovido por la Asociación Cultural Eveleta Cómics, y la XXII edición del 'Festival Internacional de Poesía de Granada' (20.000 euros), impulsado por la Asociación Festival Internacional de Poesía de Granada.

En el caso de las empresas privadas, se ha subvencionado el proyecto 'La maleta del 27' (10.000 euros), de la entidad Ideosmedia Estudio Creativo SL. Esta línea de subvención se enmarca en el Plan de Fomento de la Lectura, cuyo objetivo es incrementar los índices de lectura en España y romper todas las brechas estructurales para convertir la lectura en un hábito social real.

En este sentido, se han valorado especialmente proyectos con impacto entre la población infantil, adolescente y joven y entre grupos de atención preferente, así como las relaciones y sinergias que establece con otros agentes de la comunidad. Se contemplan, asimismo, proyectos para el fomento de la lectura entre el público general, como congresos, encuentros y festivales literarios. Entre los criterios considerados por la comisión de valoración figuran también la originalidad del mismo, el alcance supraautonómico del proyecto y la comunicación entre las diferentes lenguas del Estado.

Además, en esta convocatoria se ha tenido en cuenta la contribución a la difusión de las conmemoraciones culturales y, muy especialmente, a la conmemoración del Centenario de la Generación del 27. El Ministerio de Cultura ya ha presentado su nuevo Plan de Fomento de la Lectura 2026-2030 '¡Leer es un derecho!', que articulará todo el trabajo en el ámbito del libro y la lectura para los próximos años.

El plan se articula en cinco ejes: acceso a la lectura, sostenibilidad y bibliodiversidad, lectura y salud, infancia y adolescencia e internacionalización, y presenta 100 medidas a acometer en el período 2026-2030. Para hacerlas efectivas, el Ministerio de Cultura prevé una inversión de 82,7 millones de euros, una cifra que incrementa en un 25% anual la inversión del anterior Plan de Fomento de la Lectura (2021-2024).

El nuevo Plan de Fomento de la Lectura gira en torno a la idea fundamental de considerar la lectura como un derecho, incidiendo en que la lectura es una herramienta fundamental para la consecución de una ciudadanía plena y una democracia más fuerte. Por tanto, las administraciones públicas deben garantizar el derecho a la lectura, asegurando el acceso en igualdad de condiciones y contribuyendo a la sostenibilidad del ecosistema del libro.