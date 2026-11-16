El ministerio de Cultura premia a 72 bibliotecas andaluzas en la Campaña de Animación a la Lectura María Moliner

Archivo - Imagen de archivo de una biblioteca. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 72 proyectos de animación a la lectura presentados por bibliotecas municipales de Andalucía han resultado galardonados por el Ministerio de Cultura, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la XXVI edición de los Premios María Moliner. En concreto, los proyectos 'La biblioteca que nos conecta' de Cortes de la Frontera (Málaga) y 'Que no te engañe la IA, ven a tu biblioteca' de Jabugo (Huelva), han sido seleccionados entre los diez mejores, por lo que recibirán un premio de 10.000 euros cada uno.

Además, se han reconocido 70 propuestas de la comunidad autónoma, a las que se les concede un premio de 2.777 euros a cada una. El importe total con el que han sido galardonadas asciende a 214.443 euros. El objetivo de estos galardones es premiar los mejores proyectos de animación a la lectura dirigidos a todos los públicos, especialmente a colectivos con dificultades para el acceso a la misma, en cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma respectiva y con especial atención a los municipios de menos de 5.000 habitantes, tal y como ha subrayado la delegación del Gobierno en una nota de prensa.

De los 658 municipios de toda España que han participado en la edición de este año, 370 bibliotecas han sido premiadas con 2.777 euros y, entre ellas, los diez mejores proyectos verán incrementado el importe hasta los 10.000 euros. El premio será destinado principalmente a la compra de libros y/o publicaciones periódicas por parte de las bibliotecas públicas. El programa, financiado por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, cuenta con una inversión total de 1,1 millones euros.

Esta iniciativa presenta una gran importancia estratégica en el acceso al libro y la lectura, ya que aproximadamente la mitad de la población española reside en municipios de menos de 50.000 habitantes. El objetivo de la campaña es, siguiendo el ideal de la propia María Moliner, que cualquier lector en cualquier lugar pueda conseguir el libro que le interese.

Así, la selección de los proyectos se ha llevado a cabo de acuerdo con criterios como la claridad e interés del proyecto para la animación lectora, la buena planificación y viabilidad, así como la originalidad e innovación y las actividades de integración social que contenga la propuesta y con una especial atención a los municipios de menos de 5.000 habitantes.

Además, en esta convocatoria se ha tenido especialmente en cuenta a los proyectos presentados por bibliotecas municipales ubicadas en las zonas afectadas por la DANA, insistiendo en poner la cultura en el centro de la reconstrucción. Estos premios forman parte de las cien medidas para el fomento de la lectura establecidas en el Plan de Fomento de la Lectura '¡Leer es un derecho! 2026-2030'.

Concretamente, se enmarcan en el eje de acceso a la lectura, que tiene entre sus objetivos abordar la lectura como como un derecho fundamental, una herramienta de igualdad, una palanca de cohesión social y una condición para la participación cultural y democrática plena. Este nuevo Plan se propone garantizar que cualquier ciudadana o ciudadano, en cualquier lugar y circunstancia, pueda ejercer su derecho a leer en igualdad de condiciones.