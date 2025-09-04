El Ministerio de Industria concede ayudas a Cepsa para sus parques energéticos de San Roque (Cádiz) y La Rábida (Huelva)

OVIEDO/SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria y Turismo ha publicado ya la resolución provisional de las ayudas para consumidores electrointensivos por valor de 7,4 millones de euros, según ha informado en un comunicado, y entre las empresas beneficiarias figura Cepsa, con 131.305 euros para el parque energético de San Roque (Cádiz) y 137.785 para el de La Rábida (Huelva).

En esta ocasión, el Ministerio ha otorgado el 100% de la ayuda máxima posible a 383 solicitudes, resultando un total de 294 empresas beneficiarias.

Esta cantidad se enmarca dentro de la convocatoria que destina un total de once millones de euros a compensar cargos de la factura energética a empresas electrointensivas.

Desde el Ministerio señalan que son ayudas "clave" para el sector industrial porque alivian el coste eléctrico de las plantas de mayor consumo, refuerzan su competitividad, protegen las inversiones y aportan previsibilidad a las cadenas de valor. "El objetivo es acelerar la descarbonización, pero sin perder músculo industrial, ofreciendo estabilidad a las compañías para competir y crecer", ha subrayado el departamento de Jordi Hereu.

Aparte de Cepsa, entre las empresas beneficiarias también se encuentran Dow Chemical Iberica (267.966 euros), Repsol Petróleo Tarragona (117.532 euros) y Transformadora de Etileno (134.736 euros).